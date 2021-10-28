 

Беременные с COVID-19 передают больше антител девочкам по сравнению с мальчиками

28.10.2021, 20:30, Разное
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Новое исследование провели специалисты Массачусетской больницы общего профиля с участием 68 будущих матерей, которые во время беременности перенесли COVID-19 с легким течением или средней тяжести. Половина из них вынашивала девочек, половина — мальчиков. Чтобы получить максимально объективные данные, участницы были подобраны со сходными демографическими и медицинскими характеристиками. Масса тела всех новорожденных была в пределах нормы.

Ни один из новорожденных не заразился коронавирусом от своих матерей, что подтвердили ПЦР-тесты. Но когда ученые оценили уровень нейтрализующих антител у матерей и детей в образцах крови из пуповины и тканях плаценты, были обнаружены существенные различия. У женщин, беременных мальчиками, уровень антител был ниже, чем у будущих матерей девочек. Кроме того, мальчики получали меньше антител от матерей по сравнению с девочками, что потенциально свидетельствует о более слабой защите от инфекции.

«Очевидно, что между иммунной системой плода и матери происходит некое перекрестное взаимодействие», — сообщили авторы исследования.

Мужчины и тяжелый COVID-19: все очень серьезно 

Риск осложнений у пациентов мужского пола почти в три раза выше, чем у женщин. 

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По мнению ученых, после заражения матери у мальчиков мог развиться воспалительный ответ, от которого девочки больше защищены. Воспаление также может препятствовать выработке полноценного иммунного ответа у беременной женщины. Примечательно, что в случае заражения другими серьезными инфекциями, такими как вирус и гриппа и коклюш, таких различий титра антител у девочек и мальчиков нет, отметили ученые.

«Остается неясным, могут ли нарушения передачи антител SARS-CoV-2 через плаценту сделать мальчиков более уязвимыми к заражению в раннем возрасте», — сообщили авторы.



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