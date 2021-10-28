 

26 судов на воздушной подушке будет дежурить на водоемах Москвы зимой

28.10.2021, 20:26, Разное
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Выходить на неокрепший лед опасно для жизни. Однако такие случаи нередки. Именно поэтому зимой на водоемах Москвы будут дежурить 26 судов на воздушной подушке. О подготовке спасателей к холодному сезону рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, а также в эфире городских и федеральных каналов.

В сообщении правительства Москвы отмечается, что этот водный транспорт способен передвигаться в заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед со скоростью от 50 до 80 километров в час.

К работе в зимний сезон подготовились и подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости. У них есть все необходимые спасательные средства, устройства для спасения животных, медицинское оборудование для оказания первой помощи и надувная мотолодка. Экипаж состоит, как правило, из трех-пяти человек.

В Москве в общей сложности работает 24 поисково-спасательные станции. В столице служат порядка 370 спасателей на воде.

“За последние 10 лет количество происшествий, а также тяжелых происшествий, связанных с гибелью людей, снизилось со 143 до 60, до 59 – в прошлом году, это по итогам года”, – рассказал начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков в эфире телеканала РЕН-ТВ.

Согласно прогнозам синоптиков, уже в ноябре в Москве значительно похолодает. Если в начале месяца ожидаются дожди и +6..+11 градусов, то уже в 20-х числах может образоваться снежный покров, а значит, начнут замерзать водоемы.

Кстати, первая спасательная станция появилась в Москве еще в 1877 году. За последние 25 лет работы сотрудники МГПСС спасли свыше 5,2 тысячи человек, 289 из которых нуждались в сердечно-легочной реанимации. В общей сложности помощь была оказана 16 676 пострадавшим.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подробно рассказал о новейшем оснащении московских спасателей. Например, у них, по словам градоначальника, есть телеуправляемый подводный аппарат, водолазный телевизионный комплекс, гидролокаторы, эхолоты и другая техника.



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