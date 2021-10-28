26 судов на воздушной подушке будет дежурить на водоемах Москвы зимой

Выходить на неокрепший лед опасно для жизни. Однако такие случаи нередки. Именно поэтому зимой на водоемах Москвы будут дежурить 26 судов на воздушной подушке. О подготовке спасателей к холодному сезону рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, а также в эфире городских и федеральных каналов.

В сообщении правительства Москвы отмечается, что этот водный транспорт способен передвигаться в заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед со скоростью от 50 до 80 километров в час.

К работе в зимний сезон подготовились и подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости. У них есть все необходимые спасательные средства, устройства для спасения животных, медицинское оборудование для оказания первой помощи и надувная мотолодка. Экипаж состоит, как правило, из трех-пяти человек.

В Москве в общей сложности работает 24 поисково-спасательные станции. В столице служат порядка 370 спасателей на воде.

“За последние 10 лет количество происшествий, а также тяжелых происшествий, связанных с гибелью людей, снизилось со 143 до 60, до 59 – в прошлом году, это по итогам года”, – рассказал начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков в эфире телеканала РЕН-ТВ.

Согласно прогнозам синоптиков, уже в ноябре в Москве значительно похолодает. Если в начале месяца ожидаются дожди и +6..+11 градусов, то уже в 20-х числах может образоваться снежный покров, а значит, начнут замерзать водоемы.

Кстати, первая спасательная станция появилась в Москве еще в 1877 году. За последние 25 лет работы сотрудники МГПСС спасли свыше 5,2 тысячи человек, 289 из которых нуждались в сердечно-легочной реанимации. В общей сложности помощь была оказана 16 676 пострадавшим.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подробно рассказал о новейшем оснащении московских спасателей. Например, у них, по словам градоначальника, есть телеуправляемый подводный аппарат, водолазный телевизионный комплекс, гидролокаторы, эхолоты и другая техника.