Эксперты ООН обвинили инструкторов «ЧВК Вагнера» в запугивании жителей ЦАР

…в запугивании жителей ЦАР.

Эксперты ООН обвинили инструкторов «ЧВК Вагнера» в насильственных преследованиях и запугиваниях мирных жителей, включая журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и представителей меньшинств, в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом говорится в соответствующем заявлении.

«Мы призываем правительство ЦАР прекратить все отношения с частным военным персоналом и персоналом безопасности, особенно с группой "Вагнер"»,

— заявили эксперты ООН.

В заявлении также указано, что им поступили сообщения о том, что во многих частях страны бойцы «ЧВК Вагнера» насиловали или совершали иные сексуальные надругательства в отношении женщин, мужчин и молодых девушек. При этом отмечается, что пострадавшие боятся обращаться в суд, поэтому точное количество жертв преступлений неизвестно.

В результате многие правонарушения совершаются в атмосфере полной безнаказанности, подчеркивают эксперты.

Заявление подано от имени 17 экспертов, также входящих в три рабочие группы: по использованию наемников, по транснациональным корпорациям и по принудительным исчезновениям.

Накануне постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США серьезно обеспокоены тем, что в Мали могут быть размещены российские наемники.

«Любые действия российских наемников в регионе, вероятно, ухудшат ситуацию с безопасностью. Мы надеемся, что Нигер будет сотрудничать с нами для достижения нашей общей цели: противодействия терроризму, насилию и экстремизму», — сказала она по итогам визита в Мали и в Нигер.

25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами.

«ЧВК Вагнера» связывают с с российским олигархом Евгением Пригожиным, впервые о российских наемниках в регионе стало известно два года назад. Боевики ЧВК присутствуют в Сирии, Ливии, ЦАР и других странах.

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