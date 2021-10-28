 

Эксперты ООН обвинили инструкторов «ЧВК Вагнера» в запугивании жителей ЦАР

28.10.2021, 20:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…в запугивании жителей ЦАР.

Эксперты ООН обвинили инструкторов «ЧВК Вагнера» в насильственных преследованиях и запугиваниях мирных жителей, включая журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и представителей меньшинств, в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом говорится в соответствующем заявлении.

«Мы призываем правительство ЦАР прекратить все отношения с частным военным персоналом и персоналом безопасности, особенно с группой "Вагнер"»,

— заявили эксперты ООН.

В заявлении также указано, что им поступили сообщения о том, что во многих частях страны бойцы «ЧВК Вагнера» насиловали или совершали иные сексуальные надругательства в отношении женщин, мужчин и молодых девушек. При этом отмечается, что пострадавшие боятся обращаться в суд, поэтому точное количество жертв преступлений неизвестно.

В результате многие правонарушения совершаются в атмосфере полной безнаказанности, подчеркивают эксперты.

Заявление подано от имени 17 экспертов, также входящих в три рабочие группы: по использованию наемников, по транснациональным корпорациям и по принудительным исчезновениям.

Накануне постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США серьезно обеспокоены тем, что в Мали могут быть размещены российские наемники.

«Любые действия российских наемников в регионе, вероятно, ухудшат ситуацию с безопасностью. Мы надеемся, что Нигер будет сотрудничать с нами для достижения нашей общей цели: противодействия терроризму, насилию и экстремизму», — сказала она по итогам визита в Мали и в Нигер.

25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами.

«ЧВК Вагнера» связывают с с российским олигархом Евгением Пригожиным, впервые о российских наемниках в регионе стало известно два года назад. Боевики ЧВК присутствуют в Сирии, Ливии, ЦАР и других странах.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.11 / Анастасия Волочкова объяснила отказ от ношения маски

16.07 / Эксперт оценил организацию вакцинации в Москве

03.10 / Владимир Долинский заступился за Цивина и Дрожжину

27.07 / Здоровье: Врачи назвали 5 худших утренних пищевых привычек

24.10 / Гурбангулы Бердымухамедов признался, что является автором сценария сериала «Игра в кальмара»

29.07 / Мнение: Что такое демократия

07.10 / Мнение: США напрягают Алжир

26.05 / В июне дела пойдут в гору: астрологи назвали 5 знаков зодиака

17.09 / «У нас в Томске нет традиции фальсификаций»

25.02 / Мнение: Методы белорусской революции, дворянство Ленина и воспитание детей номенклатуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика