Старение или обезвоживание кожи: различные виды морщин на лице и как минимизировать их появление

Увы, но с возрастом наша кожа начинает стареть все быстрее. Уже к 30 годам на ней появляются первые морщинки. Но знали ли вы, что их вызывает вовсе не старение? Часто морщины появляются не из-за возрастных изменений, а из-за банального обезвоживания кожи. Можно ли минимизировать их появление? Да, если правильно ухаживать за кожей своего лица.

Как минимизировать появление морщин

Когда на лице появляются первые морщинки, многие из нас винят в этом старение. Это на самом деле имеет смысл. С возрастом синтез коллагена и эластина ухудшается. А именно они отвечают за упругость и гладкость кожи. Она начинает обвисать, теряет свою красоту, становится блеклой и невзрачной.

Чтобы восполнить недостаток коллагена, важно использовать кремы с ним. Защищайте кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Солнце вызывает обезвоживание, которое только ускоряет старение.

Защитить кожу от старения проще всего с помощью грамотно подобранного ухода. Увлажняющие кремы, сыворотки и питательные маски помогут восполнить недостаток коллагена, эластина и влаги. И кожа, соответственно, будет стареть немного медленнее.

Обезвоживание – частая причина появления морщин

Морщины могут появиться и на молодой коже. Обычно девушки винят в этом не самую лучшую генетику. Но причина куда прозаичнее: морщинки – это явный признак обезвоживания. Как правило, его вызывает неправильное питание, плохая экология или гормональные изменения. Зимой сухость кожи усиливается из-за плохой погоды.

Обезвоживание кожи может развиться, если вы пьете слишком мало чистой воды, заменяя ее на чай, соки или кофе. Употребление соленой, жирной и копченой пищи тоже плохо влияет на клетки эпидермиса. Не стоит думать, что обезвоживание – это проблема людей с сухой кожей. Оно может развиться, даже если у вас повышенная жирность.

Есть и хорошие новости: морщины, появившиеся из-за обезвоживания, в косметологии считаются обратимыми. Это значит, что они исчезнут, если клетки кожи снова наполнятся живительной для них влагой.

Но как распознать обезвоживание кожи? На это указывают следующие признаки.

Стянутость и зуд

Если ваша кожа постоянно зудит, скорее всего, ей не хватает влаги. Эта проблема становится особенно заметной сразу после умывания, когда появляется стянутость. Сухость может спровоцировать неправильный ход за кожей, например отказ от использования увлажняющих кремов. Также влияет и окружающая среда: ветер, холод или жара, солнце и сухой воздух в помещении. Все они вытягивают влагу из кожи, что приводит к обезвоживанию.

Повышенная чувствительность

Когда кожа сильно сохнет, она становится очень раздражительной. Это происходит из-за истощения гидроизоляционного барьера. Именно он помогает защищать кожу от загрязнения, ветра и вредных бактерий. Так как барьера почти нет, кожа будет раздражаться при контакте с любыми стрессовыми факторами.

Тусклый цвет

Здоровая кожа выглядит свежей, упругой и подтянутой. Но ситуация меняется, когда ей перестает хватать влаги. Нарушается циркуляция клеток эпидермиса, они перестают получать необходимое им питание. Кроме того, кожа не успевает самостоятельно очищаться от омертвевших клеток. Это плохо сказывается на цвете лица, а также приводит к закупорке и загрязнению пор.

Преждевременное старение

Наконец, ранние морщины тоже обычно указывают на обезвоживание эпидермиса. К счастью, его можно обратить вспять, если уделять должное внимание увлажнению кожи. Используйте подходящий увлажняющий крем, вовремя очищайте лицо от загрязнений, защищайте его от стрессовых факторов. Придется пересмотреть и свое питание. Сведите к минимуму употребление соленой пищи и алкоголя, а также старайтесь пить как можно больше воды.