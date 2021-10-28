Мнение: Цифровой шантаж

В отношении Фейсбука смешно говорить “пробивает дно” – это давно уже абсолютно адская контора. Но все-таки удивить она еще способна, как выяснилось. Это мой давний френд Милин, отличный человек. Он уже объявил 10 дней назад, что покидает Фейсбук – и даже не по своей воле: просто он, как и многие, получил от Цукерберга, в лучших традициях его соотечественников, описанных в романах Марио Пьюзо, “предложение, от которого нельзя отказаться”. А именно: Дмитрию Милину Цукерберг в ультимативной (!) форме предложил включить некую “защиту аккаунта”, мотивируя это… повышенным интересом злоумышленников к его аккаунту! (рэкет в чистом виде: на вас точат зубы злые бандиты, а мы вам предлагаем защиту). Выбора у Милина нет: или “включай защиту”, или аккаунт будет заблокирован (или соглашайся платить рэкетирам, или твою лавочку сожгут).

Но ведь, спросите вы, Цукер и его веселые друзья вроде бы не требуют никаких денег? Не требуют. Я поинтересовался у Дмитрия, чего же они хотят для “включения Фейсбук Протект”: оказывается, самую малость – номер телефона. В свое время Дмитрий сумел завести себе ФБ-аккаунт – а телефон не дал. Ну и вот таким образом ему “намекают” наши американские друзья, что “надо дать”.

Когда я это узнал – для меня заодно прояснился вопрос, почему многие вокруг жалуются на навязчивый фебешный сервис с этим “Протектом”, а меня чаша сия почему-то минует. Оказывается, всё просто – я то свой номер Цукербергу, увы, давно уже выдал. Ну и сразу волшебным образом мой аккаунт делается полностью защищенным, меня дополнительно “защищать” уже не требуется.

Цинизм какой-то уже зашкаливающий, стесняться полностью перестали. А чего стесняться? Нож к горлу – и вся недолга. А вы говорите. Жив еще дух нью-йоркских трущоб!

А, с другой стороны – у нас в России та же кутерьма. Если не круче. Милину тут же напомнили, что, скажем, Авито требует у всех желающих дать объявление не только телефон (это как бы даже не обсуждается), но еще и… фото самого себя, держащего в руке свой же развернутый паспорт! То есть даже не только “паспортные данные” сами по себе – но еще и вот такое, с позволения сказать, селфи.

“Цифра” скоро превратит вас всех, дорогие друзья, в дрессированных обезьян. И признаком ОСОБОГО достатка, точнее – вызывающей роскоши! – будет возможность жить полностью в оффлайн-мире: с возможностью просто гулять по улицам и паркам, просто есть в ресторанах с живыми официантами, слушать экскурсии с живыми гидами, смотреть спектакли с живыми актерами и т.п. А уж пикник с ЖИВЫМИ, настоящими людьми в гостях… Это будет только для миллиардеров.