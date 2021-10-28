 

Российские пограничники помогли заблудившимся в Охотском море сомалийским пиратам вернуться домой

28.10.2021, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Корабли береговой охраны ФСБ РФ, корвет «Адмирал Никитенко» и лёгкий моторный катер «Неуловимый», помогли морякам из Могадишо, заблудившимся на своём судне в Охотском море, вернуться на родину. Пираты были доставлены к берегам Африканского рога после того, как правоохранители убедились, что они не совершали преступлений в территориальных водах России.

Морские пограничники нашли судно под сомалийским флагом, подававшее сигнал «SOS», в 160 милях от берега Камчатки. На его борту оказалось 8 вооружённых людей, в том числе 3 бывших студента РУДН им. Патриса Лумумбы. В ходе выяснения личностей моряки пояснили, что они являются гражданами Сомали и занимаются пиратством у берегов африканского континента. Из-за ошибки лоцмана и неисправности системы GPS их судно оказалось в Охотском море, и теперь не может найти дорогу домой. Пограничники проверили личности моряков по внутренней базе и, убедившись, что никто из них не находится в федеральном розыске, сопроводили их корабль домой. В подарок они получили несколько десятков золотых монет и наручные часы Rolex, ранее принадлежавшие некоему индийскому дипломату.

«Большое спасибо нашим русским друзьям за помощь. Ещё учась в Университете дружбы народов, я понял, что они не оставят меня в беде никогда. Даже в таком далёком от родины краю, как Камчатка, нашлись добрые люди, которые не пожалели сил и времени, чтобы в безопасности доставить нас домой. По пути у нас было немало приключений: так, малайзийские пограничники попытались нас арестовать, но наши русские друзья предупредительным торпедным залпом защитили нашу свободу. Ещё раз большое спасибо», – сказал капитан пиратского судна Мбалага Урумши.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / Иоаким и Анна: что нельзя делать 22 сентября

02.08 / Скандалы: Убежище для олигарха

25.12 / Мнение: Дембельский аккорд

05.07 / Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

28.03 / Венеции на зависть

17.01 / Зачем прилетает Навальный? – Личное мнение

30.04 / Мнение: Купленные США, уличная жизнь в Лос-Анджелесе и вина белого человека

13.04 / Кристина Агилера о своей фигуре: “Я ненавидела быть суперхудой”

27.10 / В России ввели всеобщий масочный режим и закрыли ночные заведения

23.03 / Разгоним скуку ногами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика