Эксперты рассказали, как распознать поддельный QR-код

Российские ИТ-специалисты предупреждают жителей РФ о том, что сканирование поддельных QR-кодов может привести к серьезным негативным последствиям.

Стали известны случаи, когда фальшивки QR прямо выводили пользователей на такие же фальшивые сайты государственных услуг. Результат таких переходов трудно предвидеть. В лучшем случае, злоумышленники просто завладеют вашими персональными данными, а в худшем оформят на ваше имя кредит или оставят без квартиры.

По словам руководителя компании Zecurion Алексея Раевского, визуально поддельный QR-код невозможно отличить от настоящего, однако вам нужно внимательно следить за адресами ссылок, чтобы не попасться на удочку. Иначе говоря, предварительно зайдите анонимно на настоящий сайт и внимательно посмотрите, как он выглядит.