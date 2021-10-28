 

Эксперты рассказали, как распознать поддельный QR-код

28.10.2021, 20:08, Новости дня
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Российские ИТ-специалисты предупреждают жителей РФ о том, что сканирование поддельных QR-кодов может привести к серьезным негативным последствиям.

Стали известны случаи, когда фальшивки QR прямо выводили пользователей на такие же фальшивые сайты государственных услуг. Результат таких переходов трудно предвидеть. В лучшем случае, злоумышленники просто завладеют вашими персональными данными, а в худшем оформят на ваше имя кредит или оставят без квартиры.

По словам руководителя компании Zecurion Алексея Раевского, визуально поддельный QR-код невозможно отличить от настоящего, однако вам нужно внимательно следить за адресами ссылок, чтобы не попасться на удочку. Иначе говоря, предварительно зайдите анонимно на настоящий сайт и внимательно посмотрите, как он выглядит.



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