Российские видеосервисы требуют включить их в пул обязательного для предустановки софта

Как сообщают источники, ФАС собирается пересмотреть порядок предварительной установки отечественного софта на электронные устройства, которые продаются на территории России. Поводом для этого стали жалобы нескольких крупных российских компаний. Это «МегаФон», «Вымпелком», «ЭР-Телеком» и «Триколор».

Се они обиделись на то, что обязательным является предустановка только видеосервиса «Ростелекома» (Wink). Поэтому, чтобы восстановить справедливость, компании требуют расширить перечень обязательных приложений еще на 10 или 20.

Требования компаний понятны. В коне концов, чем они хуже других? Но возникает вопрос: каким же должен быть объем накопителя в смартфоне россиянина, чтобы можно было выполнять закон, а устройство все-таки работало, не будучи перегруженным?