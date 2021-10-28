Анна Заворотнюк наконец рассказала подписчикам о своей настоящей профессии

Актриса и звезда соцсетей Анна Заворотнюк, являющаяся дочерью знаменитой телезвезды Анастасии Заворотнюк, разместила на личной странице в Instagram публикацию, в которой наконец раскрыла поклонникам свою настоящую профессию. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Стоит отметить, что большинство интернет-ресурсов представляют Анну Заворотнюк как актрису: причиной этому является тот факт, что за последний десяток лет красавица сыграла несколько ролей в различных сериалах. К последним, к слову, относится и культовая отечественная телефраншиза “Моя прекрасная няня”, сделавшая суперпопулярной её мать, Анастасию Заворотнюк. Также некоторые источники в международной сети позиционируют хозяйку аккаунта как модель, и даже – как телеведущую. Подобные разночтения постоянно вызывают у фолловеров соответствующие вопросы о занятости Анны Заворотнюк, ответить на которые последняя решила в свежем посте. Выложив в качестве визуальной составляющей несколько эффектных фотоснимков, красотка сопроводила их откровениями, в которых призналась, что своей профессией считает блогерство. Она упомянула, что многие не воспринимают подобное занятие как серьезную работу, однако, со своей стороны, постаралась максимально аргументировать свое мнение.

Изображение взято с: https://oane.ws/xgo.php?url=www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=ru

В частности, Анна Заворотнюк упомянула, что её профессия требует специальных навыков и образования, а сами блоги пользуются популярностью у посетителей Сети, а потому – являются востребованными. Не менее важным, по мнению звезды соцсетей, является тот факт, что её работа приносит вполне неплохой заработок, источником которого является реклама. “Я очень рада, что нашла себя в этом, потому что любая работа должна приносить не только заработок, но и удовольствие. А мне это в радость”, – резюмировала хозяйка аккаунта. Напоследок она поинтересовалась у подписчиков, поддерживают ли они её мнение о блогерстве как о полноценной профессии.

Изображение взято с: https://oane.ws/xgo.php?url=www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=ru

Мнения посетителей микроблога разделились. Так, некоторая часть подписчиков высказала мнение, что упомянутое Заворотнюк “ремесло” является исключительно временным явлением, порожденным популярностью социальных сетей. К тому же, как полагают некоторые представители упомянутой категории “оппонентов” красотки, блоги последней вовсе не являются ценными с точки зрения информативности, а являются лишь некоей демонстрацией её внешних достоинств. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, напротив, горячо поддержали любимицу, определив её профессию как очень полезную, а саму Анна Заворотнюк отметив как весьма талантливого блогера.