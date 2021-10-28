Ксения Собчак призналась в наличии очень сложного характера: “Люблю, когда люди соответствуют”

Популярная телеведущая Ксения Собчак недавно стала гостьей шоу “Есть вопросики”, в эфире которой поделилась подробностями своей профессиональной и личной жизни. В частности, знаменитость призналась в наличии у неё повышенных требований к окружающим.

Стоит отметить, что передача, которую ведет ведущая Ида Галич, имеет интересную особенность – вопросы в ней задает не интервьюер, а обычные прохожие. В данном случае, один из заинтересованных спросил у Ксении Собчак, на кого она в последний раз повышала голос. В ответ телезвезда рассказала, что буквально в день интервью поговорила на повышенных тонах с собственным водителем. Причиной стало то, что последний в дождливую погоду поставил автомобиль в месте, до которого ведущей непросто было дойти на каблуках. Такой поступок, в свою очередь, ужасно рассердил Собчак. “Вот он не думает, потому что ему пофиг! Каюсь. Но это его работа! Вот когда у меня есть задача, я со всех сторон буду обсуждать, как сделать её лучше и правильнее”, – эмоционально прокомментировала собеседница Галич.

Продолжая тему, Ксения Собчак подчеркнула, что категорически не приемлет непрофессионализм окружающих людей. Для неё важным качеством является то, когда человек живет “в тонусе”, вялость же в поведении немало её раздражает. Аналогично, подобные же негативные эмоции вызывает у звезды медлительность в поведении людей. “Это для меня убийственно. Я человек реактивный, быстрый, люблю, когда люди соответствуют. Для меня это важно”, – резюмировала ведущая.

Источник: www.starhit.ru