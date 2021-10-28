 

Ксения Собчак призналась в наличии очень сложного характера: “Люблю, когда люди соответствуют”

28.10.2021, 19:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная телеведущая Ксения Собчак недавно стала гостьей шоу “Есть вопросики”, в эфире которой поделилась подробностями своей профессиональной и личной жизни. В частности, знаменитость призналась в наличии у неё повышенных требований к окружающим.
Стоит отметить, что передача, которую ведет ведущая Ида Галич, имеет интересную особенность – вопросы в ней задает не интервьюер, а обычные прохожие. В данном случае, один из заинтересованных спросил у Ксении Собчак, на кого она в последний раз повышала голос. В ответ телезвезда рассказала, что буквально в день интервью поговорила на повышенных тонах с собственным водителем. Причиной стало то, что последний в дождливую погоду поставил автомобиль в месте, до которого ведущей непросто было дойти на каблуках. Такой поступок, в свою очередь, ужасно рассердил Собчак. “Вот он не думает, потому что ему пофиг! Каюсь. Но это его работа! Вот когда у меня есть задача, я со всех сторон буду обсуждать, как сделать её лучше и правильнее”, – эмоционально прокомментировала собеседница Галич.

Продолжая тему, Ксения Собчак подчеркнула, что категорически не приемлет непрофессионализм окружающих людей. Для неё важным качеством является то, когда человек живет “в тонусе”, вялость же в поведении немало её раздражает. Аналогично, подобные же негативные эмоции вызывает у звезды медлительность в поведении людей. “Это для меня убийственно. Я человек реактивный, быстрый, люблю, когда люди соответствуют. Для меня это важно”, – резюмировала ведущая.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Илон Маск ответил на угрозы обещавшего отрезать ему гениталии Джонни Деппа

12.12 / Мнение: Новый рынок

26.03 / Скандалы: Гадалка нагадала «казенный дом»

14.01 / Король и королева Норвегии сделали прививки от коронавируса и озвучили название вакцины

01.07 / Мнение: О русофобии

10.09 / «Пухляш» Дмитрий Красилов рассказал о буллинге в детстве

03.07 / Мнение: Ответ либералу. Ответил и самому понравилось.

23.01 / Мнение: Как Жан Пиаже грабит порядочных людей

19.09 / Мнение: Прислали баксы и Баскова

17.05 / Володин поддержал предложение Золотова об ужесточении оборота оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика