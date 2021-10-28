 

Глава Подмосковья назвал процент непривитых среди госпитализированных с диагнозом COVID

28.10.2021, 19:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГубернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не вакцинированы, большинство из них люди старше 50 лет.

«Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и как правило, это 50+», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.

По его словам, категории людей старше 50 и старше 60 болеют «очень серьезно», а те, кто не привился, «болеют тяжело».

Ранее глава Подмосковья заявил о тысяче госпитализированных с COVID-19 в сутки.

До этого сообщалось, что в больницах Подмосковья более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких отданы для нужд пациентов с коронавирусом, что стало рекордом для региона.



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