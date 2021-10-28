 

Сечин спрогнозировал рост цен на энергию из-за введения углеродных налогов

28.10.2021, 19:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВведение углеродных налогов на традиционные энергоресурсы спровоцирует рост цен на энергию для конечных потребителей, сообщил на XIV Евразийском экономическом форуме глава Роснефти Игорь Сечин.

«Газовый кризис этого года наглядно показал, насколько дефицит одного из энергоресурсов может отразиться на ценах и балансах всей энергетики», – передает его слова «Интерфакс».

«Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и еще больший рост цен. Для недопущения скатывания мировой экономки в такую энергетическую «инфляционную спираль» подходы по изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными», – подчеркнул Сечин.

По словам главы Роснефти, высокие цены на энергоресурсы замедлят рост экономики, что приведет к окончанию почти столетней эпохе низких цен на энергию.

Он добавил, что рост цен на газ может увеличить спрос на нефть до 1 млн баррелей в сутки.

Глава компании считает, что для минимизации рисков мировым биржам необходимо регистрировать долгосрочные контракты на поставку энергоносителей. «Думается, что крупнейшие мировые биржи, такие как Нью-Йоркская, Лондонская, Шанхайская, которые являются центрами регистрации большинства сделок, могли бы также регистрировать долгосрочные контракты на поставку энергоносителей, тем самым содействуя балансированию рынков», – передает его слова «Коммерсант».

Сечин ранее заявил, что причиной газового кризиса в Европе стал целый ряд факторов, при этом РФ полностью исполняет все свои контрактные обязательства.



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