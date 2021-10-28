Изделия фабрики «Ростовская финифть» представили в Италии на биеннале для священнослужителей

Фабрика «Ростовская финифть» представила свою продукцию на итальянской выставке «Koine XIX International Exhibition of Sacred Art 2021», которая признана «неделей моды» у европейского духовенства.

«Возможности господдержки для экспортно ориентированных компаний, созданные национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», позволяют ярославским производителям выбирать направления продвижения и целевые выставки. При содействии регионального Правительства и Центра экспорта брендовая продукция мастеров художественных промыслов региона получает новые возможности для продвижения на внешних рынках», – рассказал и. о. заместителя председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, сообщается на портале государственной власти Ярославской области.

Отмечается, что стенд фабрики привлек внимание компаний – поставщиков паломнических и туристических центров, ювелирных фирм, магазинов предметов церковной утвари из Италии, Испании, Греции, Израиля, Болгарии, Польши и Бразилии.

Ростов является одним из центров эмальерного искусства России. Финифтяный промысел зародился здесь 250 лет назад и со временем стал одной из визитных карточек Ярославского региона. Сейчас изделия, созданные мастерами «Ростовской финифти», известны во всем мире.