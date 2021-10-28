 

Кузин: Если у вас есть поддельный сертификат, обратитесь в пункт вакцинации и получите настоящую прививку

28.10.2021, 19:44, Новости дня
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Главный санврач предупредил, что владельцу поддельного сертификата придется дать показания полиции. 

“Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно, будет вызвана Нацполиция, соберутся доказательства, но человек получает защиту [от коронавируса], а это самое ценное”, – подчеркнул Кузин.

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 8 октября профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, но парламент его еще не принял.

В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год. По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, по этим делам есть также решения судов, предусматривающие ограничение свободы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Министр внутренних дел Денис Монастырский 22 октября заявил, что в Украине открыто около 800 уголовных производств по факту подделки COVID-сертификатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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