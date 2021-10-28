Кузин: Если у вас есть поддельный сертификат, обратитесь в пункт вакцинации и получите настоящую прививку

Главный санврач предупредил, что владельцу поддельного сертификата придется дать показания полиции.

“Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно, будет вызвана Нацполиция, соберутся доказательства, но человек получает защиту [от коронавируса], а это самое ценное”, – подчеркнул Кузин.

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 8 октября профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, но парламент его еще не принял.

В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год. По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, по этим делам есть также решения судов, предусматривающие ограничение свободы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Министр внутренних дел Денис Монастырский 22 октября заявил, что в Украине открыто около 800 уголовных производств по факту подделки COVID-сертификатов.

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