Береза: Не видел ни от одной партии официального призыва прививаться. Видимо, среди их избирателей немало антиваксеров и партии боятся оттолкнуть электорат

С 1 ноября в Киеве вводят “красный” уровень карантина. И при этом я не видел ни одного официального призыва ни от одной партии, чтобы люди прививались. Видимо, причина в том, что среди их избирателей немало тех, кто является антиваксером, и партии боятся оттолкнуть электорат.

Партиям другого надо бояться – того, что их избиратели вымрут, и того, что многие украинцы не переживут коронавирус. Поэтому сейчас важно, чтобы появились официальные обращения партий к своим избирателям с призывом вакцинироваться. Даже если подобное действие спасет одну жизнь, то это будет достойно уважения. Но если важнее рейтинги, то партийных обращений не будет. Особенно от тех, у кого антиваксы – это большинство электората.

А я призывал и призываю вакцинироваться от COVID-19. Мы с женой и старшим сыном вакцинировались. И наши родители тоже вакцинированы. Потому что это наш шанс на выживание в противостоянии с COVID-19, и я считаю правильным не игнорировать его.

Согласно статистике, более 97% наших сограждан, умерших от COVID-19, не были вакцинированы. Дайте себе шанс не пополнить эту страшную статистику. И жду подобных призывов от ответственных политсил.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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