Поездка Осадчей с мигалками, ссора Созаевой с Репяховой, выстрел Болдуина, драка Михалка. Семь самых обсуждаемых и резонансных событий октября

Поездка Осадчей на машине с мигалками

1–3 октября в Трускавце Львовской области проходило выездное заседание фракции “Слуга народа”. Ведущая программы “Світське життя” Катя Осадчая присутствовала на мероприятиях, записывая интервью для нового выпуска. После окончания съемок знаменитость разместила в Instagram Stories серию роликов, показав, как вместе со съемочной группой едет на вокзал на автомобиле патрульной полиции с включенными мигалками.

Ведущая также обнародовала фото с полицейскими, сообщив, что благодаря их помощи не опоздала на поезд. Публикация Осадчей вызвала в сети резонанс, а сама ведущая вскоре удалила ролики и опубликовала пост в Instagram с извинениями.

“Хочу извиниться перед всеми, кого возмутил мой недавний пост о том, как полиция помогла мне успеть на поезд после поздней съемки. Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша (19 августа Осадчая в третий раз стала матерью. – “ГОРДОН”), а, учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было. Поэтому прошу прощения за этот случай, спешка кормящей мамы с работы не должна была стать скандалом”, – написала она.

Конфликт между Гвоздевой и партнершей Melovin на “Танцах со звездами”

3 октября в пятом эфире шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, ведущим которого является муж Осадчей Юрий Горбунов. Победительница этого проекта 2018 года, Илона Гвоздева была приглашена на эфир в качестве судьи. Оценивая выступление украинского певца Melovin, она заявила, что именно танцовщица Елизавета Русина является слабым звеном в их с артистом паре. В ответ на это партнерша певца призналась, что мнение этого приглашенного судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.

Конфликт между танцовщицами имел продолжение спустя три недели, когда 24 октября эта пара вышла на паркет вместе с Гвоздевой. Оценивая их выступление, судья шоу Екатерина Кухар заявила, что “ученица превзошла учителя”. Критика судьи в адрес Гвоздевой вызвала у Русиной смех.

По итогам голосования Melovin и Русина прошли в следующий тур. После завершения восьмого эфира Гвоздева отреагировала на хейтерские комментарии в свой адрес, заявив, что готова рассказать свою правду о Русиной и Melovin.

В частности, она заявила, что во время репетиций певец был выпивший, но вскоре удалила этот пост, однако Melovin выложил его скриншот у себя в микроблоге и заявил, что если бы это было правдой, хореограф бы не стала удалять публикацию.

Новая возлюбленная Тигипко

16 октября бывший вице-премьер-министр Украины, 61-летний бизнесмен Сергей Тигипко посетил конкурс “Мисс Украина Вселенная” со своей новой возлюбленной, 37-летней бизнесвумен Аллой Зиневич – это было первое появление пары на публике.

По словам политика, именно он был инициатором их знакомства, но, когда и где это произошло, не афиширует. В 2018 году Тигипко развелся со своей второй женой, бизнесвумен Викторией Тигипко. У пары есть трое общих детей.

Конфликт из-за купленной в кредит квартиры между нынешней женой Виктора Павлика с его третьей супругой

18 октября 2021 года разгорелся публичный скандал между бывшей женой украинского певца Виктора Павлика, танцовщицей Ларисой Созаевой и его нынешней супругой и концертным директором Екатериной Репяховой. Созаева заявила, что Павлик с нынешней женой требуют, чтобы она съехала из квартиры, которую он купил ей в кредит.

В ответ Репяхова сообщила, что они с Павликом больше не могут его выплачивать, поэтому намерены продать это жилье, погасить кредит, а оставшиеся деньги отдать Созаевой, чтобы она могла себе купить другую квартиру.

Созаева в свою очередь подчеркнула, что у нее были договоренности о погашении кредита за квартиру, в которой она живет, непосредственно с Павликом, а не с его новой женой.

Новорожденная дочь 52-летнего беглого бизнесмена Онищенко

19 октября в информационном поле появился беглый экс-народный депутат Украины Александр Онищенко с новостью о том, что он в четвертый раз стал отцом – у 52-летнего политика родилась дочь.

Фото новорожденной Онищенко разместил в Facebook, но кто является матерью ребенка, сообщать не стал.

Драка на концерте Михалка в Полтаве

20 октября во время выступления в Полтаве проживающий в Украине белорусский музыкант, экс-лидер группы “Ляпис Трубецкой”, фронтмен проектов Brutto и “Ляпис 98” Сергей Михалок ударом головы повалил на пол мужчину, который вышел к нему на сцену. Зрители успели снять на камеру этот момент и ролик вскоре появился в сети.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, хотя пострадавший отказался писать заявление по факту инцидента. Санкция статьи предполагает штраф от 8500 грн, арест на срок до шести месяцев либо ограничение свободы до пяти лет.

Спустя неделю, 26 октября музыкант выложил на YouTube видео, в котором объяснил свое поведение. По словам артиста, он увидел, что в первом ряду сидят “пару пацанов, явно “подлившие сливу”, имитируя, что они заскучали”.

Певец пригласил одного из них выйти на сцену, но мужчина “стал неадекватно вести себя, хамить и материться”.

“Тихонечко его боданул, он больше даже не от удара [упал], а как-то, я не буду отмазываться – дал бычка, у нас это [так] называется. В Украине называется “на Одессу отправил”, – заявил Михалок.

Выстрел Болдуина

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна “Ржавчина” с Алеком Болдуином в главной роли в США погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Она родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза.

Инцидент произошел во время съемок одной из сцен фильма. Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем оказались боевые патроны.

После инцидента Болдуин в своих соцсетях заявил, что шокирован трагическим происшествием и полностью сотрудничает с полицией в расследовании этого дела.

