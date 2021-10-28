Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом

Мишина и Эллерт встречались с прошлого года, но разорвали отношения летом 2021-го. После их не раз видели вместе в публичных местах, хотя о возобновлении отношений они до сих пор не сообщали.

“Много вопросов на одну и ту же тему. Отвечаю всем. У нас нет отношений и мы не вместе”, – заявила 32-летняя Мишина.

ВИДЕОВидео: Glam Wish / YouTube

Контекст:

Эллерт и Мишина познакомились в 2020 году на съемках телешоу “Холостячка”. В финале проекта актриса, которая была главной героиней проекта, сделала выбор в пользу шоумена. После завершения съемок пара жила вместе.

16 июля 2021 года Мишина опубликовала пост, в котором сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”, – написала она тогда.

18 августа Эллерт посвятил экс-возлюбленной видео, в котором звучит песня со словами “хочу быть твоим рабом”, а чуть позже заявил, что постоянно дарит Мишиной цветы. “Она, надеюсь, их не перепродает”, – уточнил Эллерт.

В конце августа Эллерта и Мишину видели вместе а аэропорту, а также на свадьбе друзей. В середине октября шоумен публично признался актрисе в любви.

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