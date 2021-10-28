Горы, море, ИВЛ!

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В Крыму переполнены морги, но туристы все равно устремились туда на «период нерабочих дней».

Полуостров сгорает в пожаре пандемии. Статистика заражений зашкаливает: в Крыму и Севастополе ежедневно заболевает около тысячи человек, при этом места в больницах заканчиваются, а морги — уже переполнены. Вводятся жесткие ограничения — вплоть до блокпостов на въезд и выезд, но полуостров все равно остается одним из самых популярных туристических направлений на время недельного локдауна. Местные уверены, что после нерабочей недели ограничительные меры не отменят.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Не хватает только медиков

Уже более недели в Севастополе ежедневно коронавирусом заболевает от 300 до 337 человек и фиксируется от 10 до 16 смертей. Прирост впечатляющий: еще месяц назад официальная статистика фиксировала порядка 150 новых случаев COVID-19 в день. В соседнем Крыму ситуация не лучше: за последний месяц число заражений также выросло в два раза: с 360 до 670 случаев в день.

Эти цифры становятся намного страшнее, если учесть, что официально в Севастополе проживает 500 000 человек, в Крыму — 1,9 млн, а на соседней Кубани, где зарегистрировано 5,6 млн человек и куда идет значительно больший турпоток, ежедневный прирост за последнюю неделю — 250–260 заболевших, а количество погибших от COVID-19 колеблется в пределах 30–40 человек в день.

Власти Крыма признают проблему. Врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский заявил, что власти «ищут способы разгрузить морги». Свободно только 10% ковидных коек. Как сообщили «Коммерсанту» в региональном минздраве, нагрузка на систему здравоохранения за последний месяц увеличилась в десять раз.

В Севастополе свободно всего 5% коек в пяти ковидных отделениях. Об этом сообщал губернатор Михаил Развожаев. Медиков не хватает.

Севастопольские больницы укомплектованы медперсоналом только на 75–85%. «На данный момент у нас 1191 койка, фонд заполнен почти полностью, — сообщили «Новой газете» в департаменте здравоохранения Севастополя. — На прошлой неделе открыли 40 коек в Инкермане, на этой планируем открывать еще 200 коек в городской больнице № 1». Есть дефицит и работников скорой помощи. Ежедневно от 28 до 34 бригад скорой обслуживают от 330 до 440 вызовов в сутки. До трети от общего количества вызовов — к пациентам с коронавирусом. Департамент здравоохранения и кадровая служба скорой помощи ведут поиск сотрудников. Также идет поиск врачей и среднего медперсонала в больницы.

Осторожно, город закрывается

Севастополь на время нерабочей недели снова сделали закрытым городом — как при Советском Союзе. 25 октября на заседании оперативного штаба губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на въезде в город будут установлены блокпосты. Прибывающих будут проверять на железнодорожном вокзале и автостанции. Для въезда в Севастополь и заселения в отели необходимо будет предоставить три документа на выбор: сертификат о вакцинации, подтверждение о перенесенном COVID-19 в течение полугода или медотвод, подтвержденный ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за трое суток до предъявления. Такие же документы необходимы для того, чтобы покинуть Севастополь, причем не только для туристов, но и для местного населения. Также с 30 октября по 7 ноября закрываются все рестораны и учреждения сферы услуг.

Севастополь уже разворачивал блокпосты во время первого локдауна, тогда людей, которые прибывали в город, на две недели размещали в пансионатах-обсерваторах, причем на платной основе: это стоило 25–40 тысяч рублей. Сейчас к этой практике пока не планируют возвращаться, а пансионаты могут приспособить под новые ковидные отделения. «В настоящее время нет возможности разместить всех контактных в обсерваторах, — поясняют «Новой» в департаменте здравоохранения. — Планируется усилить контроль за соблюдением самоизоляции для «контактных» с заболевшими коронавирусом». В связи с существенным ростом смертности (до 15 человек в сутки) закономерно увеличилась нагрузка на судебно-медицинскую экспертизу и на патологоанатомические отделения, но пока морги работают в штатном режиме, заверяют в депздраве Севастополя.

Сергей Аксенов заявил, что не планирует пока закрывать Крым по севастопольской модели и не видит необходимости отгораживаться от соседей по полуострову. В Республике Крым на время нерабочей недели вводятся более мягкие ограничения, чем в Севастополе. В места общественного пользования — кафе, кинотеатры, торговые центры — можно будет попасть по QR-коду о вакцинации, справке о перенесенном COVID-19 или ПЦР-тесту. Такая же система будет действовать и для заселения в отели. Всех жителей полуострова старше 65 лет посадили на обязательную самоизоляцию.

И в Крыму, и Севастополе власти призывают население к массовой вакцинации. Впрочем, как и по всей стране.

Общественник Александр Талипов в разговоре с «Новой» отметил, что на территории республики количество пунктов вакцинации не соответствует спросу. Из-за чего возникают огромные очереди, где не соблюдается социальная дистанция.

Ужасающая статистика по коронавирусу — последствия предвыборной кампании и курортного сезона, когда региональные чиновники зазывали туристов в Крым.

Летом проводили многочисленные массовые мероприятия и фестивали. После проведения Djazzfest в Коктебеле коронавирусом заболел организатор фестиваля Дмитрий Киселев, а чуть позже в больнице в тяжелом состоянии оказалась побывавшая в Алуште телеведущая Лариса Гузеева. И это только селебрити. «Это последствия песен и плясок в курортный сезон, которые мы будем сейчас разгребать», — уверен Александр Талипов.

По его словам, если смотреть статистику по полуострову в целом, то Крым и Севастополь будут в топе по смертности и заболеваемости в стране. Даже в соседнем Краснодарском крае с населением более 5 млн человек в четыре раза меньше заболевающих ежедневно по сравнению с полуостровом, где официально проживает 2 млн человек.

Фото: РИА Новости

Талипов считает, что ограничительные меры, которые начали вводить власти, запоздали. Они уже не помогут остановить рост количества заболевающих ежедневно и уменьшить количество смертей. Введение QR-кодов в отелях и гостиницах не остановит поток туристов на время недельного локдауна — все, кто не хочет сдавать ПЦР-тесты и прививаться, могут снимать жилье в частном секторе. «Единственный способ остановить дальнейший рост — установить блокпосты на Керченском мосту и в аэропорту Симферополя», — говорит Талипов.

Блогер Александр Горный рассказал «Новой», что к ковидным каникулам в Крыму увеличивается туристический поток. Даже сейчас самолеты в Крым забиты под завязку, а цена на билеты резко выросла. По его словам, большинство приезжающих в Крым — туристы, которые хотят пересидеть надвигающийся локдаун не в Москве и северных регионах, а в теплом южном климате. «Несколько дней назад возвращался из Москвы в Крым, рейс задержали, и я успел пообщаться с людьми, которые летят на полуостров, — рассказывает Горный. — Многие воспользовались коронавирусными каникулами, так как понимают, что они могут продлиться как минимум на две-три недели».

А где поддержка?

Работники туриндустрии и общепита локдауну не рады. Региональный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) в Крыму, председатель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталия Стамбульникова в разговоре с «Новой газетой» отметила, что нерабочая неделя и ограничения пока не сильно повлияли на заполняемость отелей. Если еще утром 26 октября номеров было забронировано на 20% больше, чем обычно в это время этого года, то уже к вечеру туристы начали отменять бронь и прирост составил всего 10%. Если нерабочие дни продлятся не неделю, а несколько месяцев, то гостиничный бизнес в Крыму может пострадать, поэтому необходимо разрабатывать меры поддержки для отельеров как пострадавшей отрасли.

«Дело в том, что даже выплаты для сотрудников в размере МРОТ не спасут — этого хватит только на «Доширак» с хлебом, — объясняет Стамбульникова. — Если во время первого локдауна впереди был сезон, что немного обнадеживало, то сейчас впереди зима, это страшно. Предприниматель может закрыть свой объект, но потеряет команду. А им надо платить. Вот у меня семь человек, то есть каждый месяц 210 тысяч выложи, а их же надо еще заработать. Чтобы содержать команду, нужны ресурсы, финансовая подушка, а она есть только у крупных отелей. Но и у них есть риск потерять специалистов, которые уволятся».

По словам Наталии Стамбульниковой, продление нерабочих дней ударит по малому и среднему бизнесу, особенно по тем предпринимателям, которые взяли кредиты и арендуют помещения. Кроме того,

уже после первого локдауна в отрасли наступил кризис кадров: многие специалисты уже ушли из общепита и гостиничного дела в охрану и такси.

Отельеры готовят обращение к представителям власти для разработки компенсационных мер для гостиниц и общепита. Из-за введения системы QR-кодов в общепите выручка за день в заведениях уже упала в десять раз.

Еще в более тяжелом состоянии общепит Севастополя, который полностью закрывается на время нерабочей недели. Глава Союза рестораторов Севастополя Денис Штукатуров говорит, что если локдаун продлится дольше недели, то рестораторы вновь окажутся на грани разорения.

«Наши финансовые запасы не дают возможности покрывать издержки [от локдауна], мы находимся в постоянном состоянии стресса. Когда все это происходит на фоне пандемии, хочется поддержки государства. Но пока мы получили только список санкций и штрафов за нарушение ограничительных мер».

По словам Штукатурова, уже сейчас рестораторы обсуждают компенсации с департаментом экономического развития Севастополя. Если ограничения продлятся — будут писать обращение к губернатору.

На крымском фронте без перемен. Как и в прошлом году, во время локдауна полуостров наводняют туристы со всей России. Куда повернет кривая заражений после их отъезда? И смогут ли они сами уехать из «всесоюзной здравницы» здоровыми?

Надежда Исаева, корреспондент

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