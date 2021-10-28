Мнение: Десять вопросов антиваксера

“Коммерсант” давеча обрадовал:

“Российские власти перезапускают кампанию по пропаганде вакцинации. По информации “Ъ”, внутриполитический блок администрации президента занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от коронавируса. Предыдущая признана неэффективной в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации”.

Слишком агрессивная агитация! Неужели?! Мне даже позвонили с радиостанции КовидФМ и попросили прокомментировать “новые подходы” – но, естественно, все острые вопросы, которые я там попытался поставить, технично в эфир не дали. Вопросы, которые я перечислил, в сущности просты – но, как я попытался предостеречь, без четкого и внятного ответа на них все усилия “пропаганды по-новому” обречены пойти прахом. Вопросы такие:

1. Как объяснить, что в России взрывной рост смертности сопровождается ростом вакцинации? Почему получается, что при росте количества вакцинированных смертность не падает, а наоборот растет, причем в разы?

2. Что всё-таки с отдаленными последствиями и “побочками” от вакцинирования? Почему вакцины навязываются всем поголовно, хотя не завершен полный цикл клинических испытаний, а те, что были, сделаны “по укороченному протоколу” – на уменьшенных выборках и в сокращенные сроки?

3. Какой смысл вакцинироваться, если прививка, как уже официально признано, не защищает ни от опасности заболеть, ни от опасности умереть, ни даже от необходимости носить маску?

4. Почему в России не публикуются, как будто это какая-то государственная тайна, РАЗДЕЛЬНО данные по заболеваемости и смертности среди привитых и среди непривитых?

5. Если вирус быстро мутирует (штаммы альфа, бета и дельта, дельта плюс и т.п.) – то почему всем предлагается прививаться СТАРЫМИ вакцинами, каждая из которых была сделана в прошлом году для совсем другого (уже несуществующего) штамма? Нет времени, не успели? Но ведь все предыдущие вакцины “сварили” буквально за полгода?

6. Если вакцины, как утверждает пропаганда, “защищают” – то почему развернута такая охота на непривитых, ведь они, получается, привитым ничем не угрожают? А если угроза все-таки есть – опять же, какой смысл в прививках?

7. Почему и все производители вакцин, и само государство настойчиво требуют (и получают!) для себя полного иммунитета от любых судебных преследований, связанных с причинением серьезного вреда здоровью или жизни вакцинированных? Почему прививаемый по существующей процедуре ОБЯЗАН брать все риски на себя – а иначе ему просто откажут в прививке? Если в первый год “эпидемии” это еще было как-то объяснимо некой внезапностью и чрезвычайностью – то почему положение сохраняется и на исходе второго года “бушующей пандемии”?

8. Почему “считается”, что у переболевших ковидом “более слабый” иммунитет, чем у привитых – это ведь противоречит самой логике прививания, как мы учили еще в школе на уроках биологии?

9. Есть ли вообще у прививок противопоказания? Существуют ли В ПРИНЦИПЕ ситуации, когда человеку можно не прививаться (нет смысла прививаться)? Или прививаться необходимо всем, всегда и безо всяких исключений?

10. Кто все-таки будет отвечать, если (когда) у вакцинирования окажутся некие пока неизвестные отдаленные вредные последствия?

И, как положено, прямо в день объявления “новой политики” последовало заявление Пескова, пресс-секретаря Президента: “Непривитые граждане могут умереть. Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить”.

ТО есть – прямая, неприкрытая угроза. По сути – шантаж. И это делает чиновник АП от имени президента (!) в адрес примерно 50 миллионов граждан своей собственной страны. Которые, замечу, не нарушили никаких законов! Фантастика, конечно.