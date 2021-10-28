 

Мнение: Записка военного прокурора ЛВО В.И. Носова по вопросу утверждения обвинительных заключений

28.10.2021, 19:16, Разное
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Примечательный документ времен 1-й Бериевской амнистии 1940-го года, где рассматривается вопрос исправления нарушений соц.законности в период "ежовщины".

Записка военного прокурора ЛВО В.И. Носова по вопросу утверждения обвинительных заключений

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 229. Л. 40-43об

http://istmat.info/node/65262 – цинк

1. Как видим, вопросом реабилитации граждан вполне себе спокойно занимались еще до войны при товарище Сталине. До XX съезда было еще 16 лет. Что никак не мешало вскрывать нарушения в период репрессий.
2. Обращает на себя внимание известный момент, когда следователь без должных на то оснований, к уже доказанным обвинениям, от балды необоснованно приписывал другие статьи, то есть к тому, что человек совершил добавляли то, что он не совершал – это по сути отдельная категория репрессированных.
3. Поднимается вопрос и о опротестовании приговора Военной Коллегии Верховного Суда СССР. Собственно, именно благодаря таким пересмотрам в 1940-1941 годах целый ряд офицеров высшего и среднего звена незаконно подвергшиеся преследованиям были освобождены и вернулись на службу в армию.
4. Обращает внимание и акцент документов на том, что следователи принимали решения на основании либо крайне косвенных, либо и вовсе сомнительных улик, не имея явных доказательств вины подозреваемых, что и позволяет писать, что приговоры неправильные.
5. Прокурора Носова, который еще в 1940 году своими действиями помогал необоснованно репрессированным людям с реабилитацией, никто почему-то не репрессировал. Более того, он был главным прокурором РККА в годы Великой Отечественной Войны. Умер своей смертью в почете и уважении в 1973-м году.

Источник: Colonel Cassad



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