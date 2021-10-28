Мнение: Письмо: “Цена ошибки велика”

В самых популярных короносберегательных методиках любой неуспех рассматривается как самозапрет.

Не получается разбогатеть? Просто вы себе это запретили. Поищите в настройках и снимите галочку.

Муж не любит? Запретили себе его любовь. Мужа-жены вообще нет? Запретили себе брак. Снимите галочки.

Такой взгляд на мир исходит из инфантильного: “Ресурсы Вселенной бесконечны, любое мое желание будет исполнено”.

Поэтому когда у человека что-то не выходит, он не ищет причину в своих недостаточных навыках, ресурсах, возможностях, он ищет настройки, которые можно изменить, просто сняв галочку.

И это касается как бездельников, так и тех, кто привык трудится, но считает, что результат труда недостаточный.

Достаточный – тот, до которого иногда удается дотянуться. Или просто тот, которого хочется.

В этом случае тоже включается короносбережение. Начинается поиск вредной настройки, запрещающей более высокий результат.

Стоит снять галочку и результат станет выше.

california520

Здравствуйте, Evo_lutio

(Народ, мое имя в блоге – Эволюция, по-русски)

Благодарю вас за разбор моего письма https://evo-lutio.livejournal.com/1474331.html

Я следовала вашим инструкциям и направила все своё внимание на тренировки и восстановление, не уходя в мысли о победе или поражении.

В итоге я стала бронзовым призёром на Чемпионате Мира.

Безмерно благодарю вас за помощь.

Эта медаль зарядила меня и дала много веры в свою технику и стратегию. Однако я до сих пор вижу свои пробелы. Моя главная цель в спорте – стать чемпионкой мира в профессиональной категории, я становилась чм пока только в любителях. На сегодня мой лучший результат на чемпионате мира среди профессионалов – бронза.

В конце года у меня будет, возможно. последний шанс стать чемпионкой мира, так как сезон потом закроется на год, а мы с супругом планируем ребёнка в следующем году.

Мне уже 30 лет, и я не знаю в какой я буду кондиции через 2 года.

Этот момент накладывает определённый прессинг на ситуацию и немного выводит меня из равновесия, так как цель стоит большая. А цена ошибки велика.

Каждый раз, когда я была близка к золоту на ЧМ, что-то происходило и меня замыкало.

Один раз я сама сделала грубейшую ошибку из-за которой меня дисквалифицировали. Долго не могла себя простить.

Не могу понять почему чувствую себя комфортно с бронзой, а с золотом не до конца себя вижу. При этом выигрывала на локальных соревнованиях чемпионок мира.

(Видите, автор считает, что все дело в “комфорте”. Если мне комфотно представляеть себя нобелевским лауреатом, значит премию мне вручат. Но комфортно представлять то, чего нет, только людям в большой короне, остальным дискомфортно представлять у себя чужое. Сначала надо получить золото, тогда и представлять себя с ним комфортно. Вот бронза есть, это уже комфортно, а все, чего нет, комфортно быть не может, если вы в адеквате)

Возможно, дело в психологическом состоянии?

Выбрала методику: делаю все, что от меня зависит, а в остальном доверяюсь ситуации. Большую часть времени получается следовать этому курсу, но иногда шатает и приходит лёгкая паника от мыслей: а вдруг опять бронза или совсем вылечу в первом круге?

(Автор мало что поняла из того разбора. Шатает от мыслей, а вдруг не будет золота. Это мысли мимо границ. Золота пока нет, будет оно, будет серебро, бронза или не будет ничего – неизвестно. Это нормальное положение вещей, от реалистичного восприятия никого никогда не шатает. Шатается всегда только корона, когда человек уже присвоил будущий результат, потому что “цена ошибки велика”, ведь в следующем году запланировали ребенка, поэтому золото надо получить и точка. Видите, на какой основе строится планирование Штурмана? “Я так хочу, потому что мне очень надо”. А, очень надо? Ну тогда другое дело. Убираем запретительную галочку в настройках и пусть автор получит всего сполна)

Благодарю за внимание к моему письму.

(Давайте кроме письма еще обсудим многочисленные тренинги-методики про “можности”, “льзя”, “исполнения желаний”, “самонастройку на успех” и прочую дурь для Штурманов)