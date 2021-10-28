Суд отменил оправдательный приговор дагестанцу за убийство студентки

Московский городской суд удовлетворил жалобу потерпевших и гособвинения, требовавших отменить оправдательный приговор коллегии присяжных заседателей в отношении сына экс-главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова Муртузали Меджидова. Юношу обвиняют в убийстве студентки МГИМО весной 2018 года, сообщил адвокат подсудимого Шамиль Яндарбаев.

«Сегодня восьмой состав Мосгорсуда удовлетворил апелляционные жалобы потерпевших и апелляционное представление прокуратуры об отмене приговора в отношении моего подзащитного», – цитирует юриста ТАСС.

Вопрос избрания меры пресечения обвиняемому пока не рассматривался. Оправдательный приговор был вынесен 8 июня Никулинским судом Москвы, основанием стал вердикт присяжных. Меджидова освободили в зале суда.

Инцидент, который стал причиной уголовного дела, случился в апреле 2018 года, когда под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее опросить, а через три недели она умерла.

Свидетели трагедии сообщили, что девушка ссорилась со своим молодым человеком – Муртузали Меджидовым. Самого парня задержали спустя два года после смерти девушки. Ему предъявили обвинение в убийстве.