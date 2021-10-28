Путин поздравил Аверину с победой на ЧМ

Президент РФ Владимир Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии в упражнениях с булавами и отметил ее недосягаемое для соперниц мастерство.

«От души поздравляю Вас с победой. Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что победа спортсменки является заслуженной наградой за ее трудолюбие, талант, искреннюю и безграничную любовь к избранному делу.

В четверг Дина Аверина завоевала серебряную награду мирового первенства в японском Китакюсю в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Аверина в ходе соревнований подала протест, который был отклонен.

Ранее Дина Аверина заняла первое место на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

Спортсменка набрала 27,100 балла. Второй стала ее сестра Арина Аверина (26,750), третье место заняла Анастасия Салос из Белоруссии (26,400). Ранее на мировом первенстве в Японии Дина Аверина выиграла золотые медали в упражнениях с обручем и мячом, Арина Аверина завоевала серебро по итогам выступлений с мячом.