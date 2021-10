Костюк третьей из украинок вышла в четвертьфинал турнира WTA в Румынии

Поединок длился 71 минуту, Костюк победила Бартель в двух сетах – 6:4, 6:4.

6-4, 6-4 *

???????? @marta_kostyuk gets the better of Barthel to reach the #TransylvaniaOpen quarterfinals.

Faces the winner of Raducanu-Bogdan next! pic.twitter.com/zJHa5xRoV4

— wta (@WTA) October 28, 2021

В четвертьфинале турнира 19-летняя украинка сыграет против 18-летней победительницы Открытого чемпионата США (US Open) Эммы Радукану (№23 WTA) из Великобритании. Это будет первая встреча между соперницами на соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации.

Для Костюк поединок против Радукану станет четвертым четвертьфиналом на турнирах WTA в текущем сезоне. Она дважды выходила в полуфинал на соревнованиях в Стамбуле (Турция) и Абу-Даби (ОАЭ).

Контекст:

Transylvania Open проходит на хардовом покрытии в помещении с 25-го по 31 октября. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.

Кроме Костюк, в четвертьфинал одиночного разряда турнира WTA в Румынии вышли две украинки – Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

—