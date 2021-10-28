Манипуляциями с бюджетом Офис президента пытается лишить киевлян права управлять городом – эксперт

“Большинство дискуссий, продолжающихся сегодня вокруг новой версии закона о столице от “слуг”, сосредоточены на вопросах разделения должностей городского головы и руководителя КГГА. Но это только первое, что бросается в глаза, а если копнуть глубже, то найдем еще не один способ установить в Киеве ручное управление с Банковой. Несмотря на недавние заявления одного из вдохновителей нового закона [нардепа от “Слуги народа”, члена комитета по вопросам организации государственной власти] Виталия Безгина о том, что все заинтересованные в принятии нового закона о столице стороны демонстрируют конструктив, Офис президента не оставляет попыток поруководить столицей через голову киевского городского головы. Новым “изобретением” ОПУ стало намерение из-за закона лишить город возможности самостоятельно управлять бюджетом”, – написал он.

Черненко напомнил, что в своей оценке Совет Европы отметил: ряд положений законопроекта представляют угрозу развитию местного самоуправления в Украине.

“Ведь главный принцип реформы децентрализации – это перераспределение в пользу местной общины не только полномочий, но и средств. Благодаря реформе местные власти получили реальный ресурс для того, чтобы делать положительные преобразования в интересах жителей общин. А что нам предлагают сделать в Киеве? В ОП решили контролировать распределение киевского бюджета между городскими и районными советами в ручном режиме. Именно поэтому депутаты предлагают внести изменения в Бюджетный кодекс, которым на уровне закона предусмотреть, что бюджет города будет распределяться между общегородским и районными уровнями. Доли распределения народные депутаты смогут определять в ручном режиме!” – подчеркнул бывший глава КИУ.

По его мнению, таким образом киевский городской голова будет находиться в подвешенном состоянии, так как за любое несогласие с Банковой его могут наказать уменьшением городского бюджета в пользу районных.

“Как это будет выглядеть на практике? Если ОПУ не сможет выжать из киевского мэра нужного им решения, сразу больше денег будет направлено на районы. А районами, при отсутствии сформированных советов, кто руководит? Назначенные президентом чиновники, которые сделают то, что им прикажут. Правда, забывают, что полномочия у них такие, что все средства, предназначенные Киеву, они физически не смогут освоить. Так что [деньги] будут лежать намертво. Понятно, что пострадают от этого, прежде всего, киевляне. Но объяснить общине такие сложные материи трудно, во всем сделают “крайними” городские власти. Таков “конструктив” в исполнении “слуг”. Полагаю, еще будут другие инициативы – следим за руками”, – подытожил Черненко.

https://www.facebook.com/profichok/posts/10160005241174406

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 “О городе Киеве – столице Украины”. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который “будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти”.

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на “залетного ставленника”. В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов.

20 октября 2021 года парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.

Безгин считает, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.

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