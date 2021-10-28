СБУ заблокировала мощный канал нелегальной миграции в ЕС через Украину

Сотрудники спецслужбы установили, что организаторами схемы были жители Киева и их иностранные подельники. Они создали механизм противоправного пребывания в Украине выходцев из стран Южной Азии.

“Злоумышленники создали ряд фиктивных фирм и по программе международного студенческого обмена оформляли фиктивные приглашения иностранцам якобы на обучение в украинские вузы. Но вместо обучения на основании полученных приглашений “студенты” имели возможность выезжать в страны ЕС, используя Украину как перевалочный пункт”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, участники группы действовали по всей территории Украины. Они встречали мигрантов, снабжали жильем и предварительно легализовывали под фиктивными документами, после чего переправляли за границу.

По предварительным оценкам, фигуранты переправили по каналу нелегальной миграции более 100 иностранцев. Стоимость “услуг” зависела от страны назначения и колебалась в пределах $4–8 тыс. Наибольшим спросом среди мигрантов пользовались страны Западной Европы.

Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Киевской области, в ходе которых обнаружили сформированную группу – 15 человек, подготовленных к переправке в европейские страны. Кроме того, были изъяты фиктивные документы, которые использовались для легализации иностранцев, и транспортные средства для их перевозки.

Одному из организаторов сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.

“Решается вопрос о привлечении к ответственности еще трех лиц, причастных к противоправным действиям, а также о принудительном возвращении на родину нелегальных мигрантов”, – добавили в СБУ.

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