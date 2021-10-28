 

Разработчику фейкового приложения “Дія” предложили стажировку в Минцифры

28.10.2021, 18:50, Новости дня
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“Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую “Дію”. Так же быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Парню предложили искупить свою вину и постажироваться в Министерстве”, – написал Енин.

В то же время он подчеркнул, что перед законом все равны, поэтому разработчику все-таки придется нести ответственность за подделку по ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10215879996512327

В Офисе генпрокурора сообщали, что фейковую версию приложения “Дія”, с помощью которой можно было создавать поддельные копии паспортов, сертификатов о вакцинации против коронавируса и водительских удостоверений, разработал житель Запорожской области.

Свою разработку 21-летний подозреваемый продавал через Telegram за 100 грн, а в рекламе писал, что благодаря приложению “несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты”.

В киберполиции уточнили, что в фейковом приложении пользователи могли изменить себе возраст, добавить любую фотографию или подделать сертификат о вакцинации против коронавируса.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

Как сообщали в Минцифры, на разработку и модернизацию портала и мобильного приложения “Дія” в 2020-м и 2021 году было потрачено 76,04 млн грн. 

27 августа Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины от коронавируса.

25 октября 2021 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине мошенники создали фейковую копию приложения “Дія”. 

В связи с этим Госспецсвязи Украины призвала граждан скачивать только официальные мобильные приложения, в частности приложение госуслуг “Дія”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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