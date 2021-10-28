 

В Москве запустили программу для начинающих бизнесменов “Академия инноваторов”

28.10.2021, 18:38, Разное
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Подать заявку можно на сайте программы “Академия инноваторов” до 28 ноября. Обучение бесплатное. Первый поток с 500 участниками стартует 1 декабря.

Обучение продлится четыре месяца в форматах онлайн и офлайн. Программу реализует Московский инновационный кластер, отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Участников ждут лекции и индивидуальные сессии с наставниками. Начинающим предпринимателям помогут выбрать бизнес-нишу, составить план, дадут рекомендации по привлечению инвестиций и созданию команды.

“Академия инноваторов” дает возможность получить необходимые знания для выхода на рынок с готовым продуктом, отметил глава московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. По его словам, программа принесет пользу не только студентам, аспирантам и недавним выпускникам вузов, но и опытным специалистам.

После окончания программы участники получат доступ к сервисам Московского инновационного кластера и специализированным финансовым инструментам столичного правительства. Выпускники смогут провести пилотные испытания на площадках города, найти инвесторов.

На сегодняшний день Московский инновационный кластер объединяет уже 22 тысячи компаний. В столице действует 43 технопарка.

Ранее институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” поставил Москву на первое место в рейтинге инновационного развития российских регионов.



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