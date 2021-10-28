Для МЦД-3 разработали оптимальную схему движения поездов

На 2023 год запланирован запуск третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3 “Ленинградско-Казанский”) – от станции Крюково до станции Ипподром. Благодаря этому время в пути для жителей Подмосковья сократится на 43%, для москвичей – на 38%. На 2-3% разгрузятся прилегающие дороги, на 6-15% линии метро.

По просьбам пассажиров разработана оптимальная схема движения поездов для МЦД-3. Некоторые составы будут ходить до Ленинградского и Казанского вокзалов. То есть будут и сквозные маршруты, и сохранятся рейсы до вокзалов, пояснил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Поезда будут следовать поочередно. Средний интервал движения составит пять минут.

МЦД-3 включит в себя 42 станции, 14 из них будут пересадочными. Пассажиры смогут пересесть на наземный транспорт, другие диаметры и метро: например, на Кольцевую, Большую кольцевую линии и Московское центральное кольцо.

Пока же в городе есть МЦД-1 “Белорусско-Савеловский” (из Лобни в Одинцово) и МЦД-2 “Курско-Рижский” (из Нахабино в Подольск). Они были запущены в 2019 году. По словам мэра столицы Сергея Собянина, МЦД – очень востребованные линии. Каждый день диаметрами пользуются более полумиллиона человек.

В городе проектируется не только МЦД-3, но и МЦД-4 “Киевско-Горьковский” (из Железнодорожного до Апрелевки, 39 станций) и даже МЦД-5 “Ярославско-Павелецкий” (из Пушкино до Домодедово, 34 станции).

Кстати, МЦД-4 – очень сложный проект. Для запуска этого диаметра необходимо связать между собой разрозненные направления Московской железной дороги. Сейчас ведется реконструкция пассажирской инфраструктуры, обновляются старые платформы.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что недавно после реконструкции открылась станция Кокошкино, которая в будущем станет частью МЦД-4. На двух береговых платформах установили стойки SOS, скамейки и автоматы по продаже билетов, появились навесы. Новый вокзал оснастили тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями. Пассажирский терминал расположился на подземном уровне.