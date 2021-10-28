Компания Honor заняла третье место в КНР по объему продажи смартфонов

Китайский бренд Honor возвращается в первые ряды местных рейтингов по объему продажи смартфонов. Итоги третьего квартала показали, что мобильных устройств под данным брендом в Поднебесной продано больше, чем у основных конкурентов. Впереди пока только бренды Vivo и Oppo.

По сравнению со вторым кварталом Honor нарастил реализацию смартфонов почти в два раза – на 96%. Результатом стала доля китайского рынка 15% в данном сегменте электроники. У лидеров же, занявших первое и второе места, 23 и 20%, соответственно.

То, что Honor обогнал своего основного конкурента, компанию Xiaomi, аналитики называет большим успехом. Также они указывают, что американский Apple сейчас занимает только пятое место по продажам смартфонов в Китае.