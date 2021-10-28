 

Компания Honor заняла третье место в КНР по объему продажи смартфонов

28.10.2021, 18:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайский бренд Honor возвращается в первые ряды местных рейтингов по объему продажи смартфонов. Итоги третьего квартала показали, что мобильных устройств под данным брендом в Поднебесной продано больше, чем у основных конкурентов. Впереди пока только бренды Vivo и Oppo.

По сравнению со вторым кварталом Honor нарастил реализацию смартфонов почти в два раза – на 96%. Результатом стала доля китайского рынка 15% в данном сегменте электроники. У лидеров же, занявших первое и второе места, 23 и 20%, соответственно.

То, что Honor обогнал своего основного конкурента, компанию Xiaomi, аналитики называет большим успехом. Также они указывают, что американский Apple сейчас занимает только пятое место по продажам смартфонов в Китае.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Президент Литвы призвал соседние страны активнее содействовать переменам в Белоруссии

11.08 / «Люблинский треугольник» призвал власти Беларуси воздержаться от применения силы

07.07 / Общество: Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

18.08 / На погашение долга по зарплате медикам, объявившим голодовку во Львовской области, выделили деньги

09.10 / В РФ выявили 29,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

17.08 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

04.01 / Генхирург США опроверг заявление Трампа о том, что в США публикуют завышенные данные о количестве инфицированных COVID-19

20.10 / Спрятался в прицепе грузовика с молочной продукцией. Прокуратура Грузии рассказала, как Саакашвили смог въехать в страну

22.09 / Российский ритейлер Wildberries предлагал в Украине футболки с Путиным. После огласки в СМИ ассортимент изменили

23.01 / Велотренажёр Байдена может стать проблемой безопасности в Белом доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика