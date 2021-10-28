На ж/д переезде Рублево-Успенского шоссе установили шлагбаумы для поездов

На Рублево-Успенском шоссе возле станции Барвиха оборудовали специальный железнодорожный переезд с семафорами и шлагбаумами для поездов. Сделано это было после жалоб пассажиров авто на долгое ожидание проезда грузовых составов.

Чтобы обеспечить своевременную остановку, машинисты будут за 1 километр уведомляться о приближающемся к переезду кортеже. В районе также ограничили скорость движения скоростных поездов “Стриж” и “Сапсан” до 40 км/ч во избежание аварий.

Для большей безопасности переезд будет оборудован телескопическими бетонными оградами, которые поднимутся при проезде авто.

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