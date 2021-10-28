Доктор Мясников рассказал, кому нужны три дозы вакцины

Ведущий и врач Александр Мясников рассказал, каким людям необходимы три дозы вакцины против коронавируса. Эта тема поднималась в рамках передачи «О самом главном», выходящей в эфир канала «Россия-1».

Александр Мясников уже не раз предупреждал телезрителей о коварстве так называемых суперраспространителей COVID-19. Они могут заразить огромное количество людей, поскольку обладают очень большой вирусной нагрузкой. Таких людей необходимо прививать тремя дозами вакцины.

В основном у этих людей сильно снижен иммунитет, в их организмах развиваются новые штаммы различных опасных бактерий. Для таких пациентов должны стать обязательными три дозы вакцины. При этом на них препарат действует хуже, нежели на молодых и в целом здоровых людей.

Александр Мясников в рамках телепрограммы назвал единственный повод для медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Речь идет об анафилактическом шоке на первый компонент вакцины. Людям с тромбозами вакцинироваться можно и нужно.

Источник: smotrim.ru