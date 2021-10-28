Собчак призналась, что Ивлеева целуется лучше Канделаки

Ведущая Ксения Собчак сравнила ощущения от поцелуя с Тиной Канделаки и Настей Ивлеевой. Она заявила, что звезда проекта «Орел и решка» делает это лучше.

Собчак приняла участие в шоу Иды Галич «Есть вопросики». Она рассказала, что Настя Ивлеева целуется лучше, нежели другая ее коллега по цеху – Тина Канделаки. С последней у нее был поцелуй в 2012 году. В целом Собчак назвала вопрос провокационным, но она все-таки ответила на него. Поскольку поцелуй с Ивлеевой был недавно, теледива прекрасно его помнит. Ей очень понравились полученные ощущения.

Собчак заявила, что во всем этом есть глубокий смысл. Ведущая хотела поддержать продвижение в РФ травести-культуры. К слову, поцелуй двух блондинок слили в Сеть раньше, нежели вышло само шоу. Именно для него знаменитости устроили яркий перфоманс.

Что касается Тины Канделаки, то отношения с ней у Собчак давно испортились. Обе ведущие при возможности стараются уколоть друг друга, пишет портал «Слово и дело».