 

Газпром намерен расширить производство сжиженного природного газа

28.10.2021, 18:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГазпром нацелен на расширение производства сжиженного природного газа для поставок на внешний и внутренний рынки, рост добычи покроет около трети прироста мирового потребления газа.

«Работа компании в этом направлении позволит усилить позиции «Газпрома» на зарубежных рынках и более гибко решать задачи надежного газоснабжения российских потребителей», – говорится в сообщении компании.

Увеличение добычи «Газпрома» в 2021 г. покроет около трети прироста мирового потребления газа, которое в этом году вырастет на 150 млрд куб. м и составит 4,2 трлн куб. м.

«На фоне высокого спроса «Газпром» существенно нарастил добычу газа: за девять с половиной месяцев 2021 г. она увеличена на 56,7 млрд куб. м (на 16,6%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За счет увеличения объемов добычи газа «Газпрома» в 2021 г. может быть покрыто около трети прироста потребления газа в мире», – отметили в холдинге.

Таким образом, компания не только обеспечивает надежность работы российского ТЭК, но и вносит существенный вклад в развитие мирового энергетического рынка.

По предварительным оценкам, потребление газа в мире в 2021 году вырастет на 150 млрд куб. м и составит 4,2 трлн куб. м., а наибольший рост спроса на газ наблюдается на ключевых рынках «Газпрома» – в России, Китае и европейских странах.

Вопрос о влиянии событий 2021 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка будет внесен на рассмотрение совета директоров компании.



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