 

Москвичам объяснили возвращение тепла

28.10.2021, 18:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Москву вернулось тепло, но это не «бабье лето», сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Погода в умеренных широтах Европейской РФ будет связана с тем, что на севере сформировался циклон, а на юге – антициклон… Температура будет повышаться. В среду температура будет около 8-10 градусов, с четверга эти оценки будут превышены… В воскресенье до 13-14 градусов. Температура на семь градусов выше нормы», – приводит его слова РИА «Новости». После чего погода вернется к климатической норме.

Ранее синоптики сообщили, что облачная погода с дождем ожидается в Московском регионе.



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