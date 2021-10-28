Москвичам объяснили возвращение тепла

В Москву вернулось тепло, но это не «бабье лето», сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Погода в умеренных широтах Европейской РФ будет связана с тем, что на севере сформировался циклон, а на юге – антициклон… Температура будет повышаться. В среду температура будет около 8-10 градусов, с четверга эти оценки будут превышены… В воскресенье до 13-14 градусов. Температура на семь градусов выше нормы», – приводит его слова РИА «Новости». После чего погода вернется к климатической норме.

Ранее синоптики сообщили, что облачная погода с дождем ожидается в Московском регионе.