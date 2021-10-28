Учреждения соцсферы во Владимире перепрофилируют для лечения COVID

Учреждение соцобслуживания «Областной комплексный реабилитационный центр» в начале ноября перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом из-за нехватки коек в больницах, сообщила начальник отдела организации медпомощи департамента здравоохранения Владимирской области Светлана Григорян.

«На сегодняшний день проработан вопрос по перепрофилированию одного из учреждений соцзащиты – это <…> Областной комплексный реабилитационный центр для долечивания ковид-пациентов и создания резерва дополнительных коек», – цитирует чиновницу ТАСС.

По данным мэрии города, на 28 октября в больницах занято 2 315 коек для пациентов с коронавирусом, 91,4% из них заняты, свободно 200 мест.

«В данный момент в регионе развернуто максимальное количество специализированных коек за два года пандемии, и прогноз у нас неблагоприятный, судя по скорости поступления новых пациентов», – добавила Светлана Григорян, заявив, что сейчас решается вопрос о перепрофилировании других учреждений.

Ранее глава российского минздрава Михаил Мурашко назвал Владимирскую область в числе тех, где необходимо создавать больше мест для пациентов с коронавирусом, а также ужесточать ограничения.

За последние сутки в регионе выявили 315 случаев заражения коронавирусом.