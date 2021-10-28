 

Фирма, которой выделили средства на киберзащиту Нацполиции и Нацгвардии, разворовала 20 млн грн – СБУ

28.10.2021, 17:56, Новости дня
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По предварительной информации, подозреваемые нанесли государству ущерб в 20 млн грн. Хищение средств проводилось за счет махинаций со стоимостью работ. Фигуранты заведомо завышали цены на собственные услуги, а неправомерно полученные деньги выводили через фиктивные предприятия.

При этом, как подчеркнули в СБУ, организатором схемы была частная компания, прошедшая сертификацию Госспецсвязи и имеющая соответствующую лицензию.

По данным спецслужбы, в течение 2018–2019 годов фирма обслуживала Национальную полицию, Национальную гвардию Украины, “Укрзалізницю”, Министерство молодежи и спорта, “Украерорух”, “Укрэнерго”, Окружной административный суд Украины и другие ведомства.

В ходе обысков правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности и компьютерную технику. Также зафиксировано хранение должностными лицами фирмы информации с грифом “секретно” на незарегистрированных носителях информации, что противоречит нормативно-правовым документам в сфере охраны государственной тайны.

Двум фигурантам – директорам фиктивных предприятий – сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, которые подаются для  государственной регистрации юридического лица). Максимальное наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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