 

“Мы давно думали об этом”. Monatik сообщил о переезде ради детей

28.10.2021, 17:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам артиста, он принял решение о переезде ради детей.

“Дети повзрослели. Даня в следующем году идет в школу. Я понимаю, что два часа, мы так посчитали, они будут терять на дорогу, чтобы добраться в школу, расположенную в Киеве, а не за городом. Потому что все равно хочется, чтобы они ощущали себя киевлянами. Мы давно думали об этом, очень долго переезжали, доделывали все дела”, – заявил он.

Певец отметил, что не стал продавать загородный дом.

Контекст:

Monatik обрел популярность после участия в шоу “Х-фактор” на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте “Танцы со звездами”, тренера вокального шоу “Голос країни” и “Голос. Діти” (“1+1”).

Летом 2019 года Monatik представил шоу “Love It Ритм” на НСК “Олимпийский”. В 2020 году певец выпустил мюзикл “Ритм”, в котором объединил выступления 12 артистов.

В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста. 24 августа, в День Независимости, Monatik получил звание заслуженного артиста Украины.

Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).

Жена певца также является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге фото супруги в день ее рождения – 10 августа 2018 года.

Ранее артист скрывал лица своих детей, впервые показав их в анфас 1 апреля 2021 года, в день своего 35-летия, в клипе на песню “Ресницы безопасности”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / В Украине установили рекорд вакцинации, в Беларуси перевели из СИЗО Протасевича и его девушку. Главное за день

25.06 / Кононенко удивился отсутствию претензий в расизме к ЛГБТ-флагу в США

21.10 / Стефанчук прогнозирует, что Рада может принять проект госбюджета на 2022 год в первом чтении 2 ноября

29.06 / Ливийские племена захотели открыть в РФ счет для средств от продажи нефти

28.10 / ФБК указали на отсутствие права поддерживать Соболь на выборах в Госдуму

18.08 / Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 22 млн

28.06 / Жертвами коронавируса стали еще 24 жителя Москвы

27.06 / Эктор Хименес-Браво рассказал, как однажды проиграл в карты всю зарплату

12.08 / Шойгу анонсировал строительство суворовского училища в Иркутске

12.02 / Глава оргкомитета Игр в Токио ушел в отставку из-за сексистских высказываний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика