 

Папе римскому сделали третью прививку против COVID-19

28.10.2021, 17:56, Новости дня
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Управление здравоохранения и гигиены Ватикана начало вакцинировать третьей дозой препарата против COVID-19, отдавая при этом приоритет жителям города-государства старше 60 лет и людям из групп риска, сообщил пресс-секретарь понтифика Маттео Бруни.

Первые две дозы вакцины 84-летний Франциск получил 13 января и 3 февраля 2021 года вместе с солдатами швейцарской гвардии. Их считают более уязвимыми к коронавирусу, так как они отвечают за контроль входов в Ватикан.

Контекст:

Папа римский Франциск прошел полный курс вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech. Он призвал всех прививаться от коронавируса, так как вакцины “дают надежду на прекращение пандемии”.

Понтифик считает скептическое отношение к прививкам “немного странным”, так как “у человечества есть история дружбы с вакцинами”.

Также он выступает за отказ от патентной защиты вакцин от коронавируса ради всеобщего доступа к вакцинам.

1 октября 2021 года Ватикан ввел обязательную вакцинацию против COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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