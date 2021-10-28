 

Салоны сотовой связи на Новом Арбате могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней

28.10.2021, 17:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Факты работы салонов выявлены в ходе обследования сотрудниками ОАТИ. В этих организациях не приняли меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, сообщает АГН “Москва”.

“За выявленные нарушения юридическому лицу в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток”, – заявил Поплавский.

Руководство салонов пригласят в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.

Также инспекторы ОАТИ обследовали помещения торгового центра “Ереван плаза”. Нарушений не выявлено, действующий на территории ТЦ кинотеатр “Синема стар” и фитнес-клуб “Алекс фитнес” закрыты.

Нет претензий и к магазину “Азбука вкуса”. Посетители и сотрудники магазина соблюдали санитарные меры и использовали средства индивидуальной защиты, отметил Поплавский.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина с 28 октября по 7 ноября в столице объявлен режим нерабочих дней. Приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают свою работу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Троих лжесвидетелей по делу Ефремова приговорили к исправительным работам

22.06 / Московских антипрививочников изолируют на стадионе «Лужники»

12.06 / Как носить комбинезоны женщинам старше 40: подборка модных моделей, которые не выглядят вульгарно

03.08 / Патриарх Кирилл отреагировал на слухи о несметных богатствах: Бред достиг сознания

18.07 / Мнение: Американский БПЛА уничтожил в Сирии грузовик с продуктами

11.01 / Ученые рассказали о самой высокой волне цунами в истории человечества

02.11 / Мнение: Сон Казановы. Тест 21

14.08 / Диетолог сообщила, почему нельзя давать детям соки

19.06 / Мнение: Боевой Московский Движ

21.07 / Организм человека имеет предрасположенность к дневному сну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика