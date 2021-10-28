Салоны сотовой связи на Новом Арбате могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней

Факты работы салонов выявлены в ходе обследования сотрудниками ОАТИ. В этих организациях не приняли меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, сообщает АГН “Москва”.

“За выявленные нарушения юридическому лицу в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток”, – заявил Поплавский.

Руководство салонов пригласят в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.

Также инспекторы ОАТИ обследовали помещения торгового центра “Ереван плаза”. Нарушений не выявлено, действующий на территории ТЦ кинотеатр “Синема стар” и фитнес-клуб “Алекс фитнес” закрыты.

Нет претензий и к магазину “Азбука вкуса”. Посетители и сотрудники магазина соблюдали санитарные меры и использовали средства индивидуальной защиты, отметил Поплавский.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина с 28 октября по 7 ноября в столице объявлен режим нерабочих дней. Приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают свою работу.