Если седина расстраивает, а химией пользоваться нет желания: натуральные средства для закрашивания седых волос

К сожалению, с возрастом волосы начинают седеть. Бывают ситуации, когда несколько прядей становятся серебряными и у молодых девушек. Что делать, если у вас появилась седина, но вы не хотите полностью перекрашивать волосы? Химия сильно травмирует волосяной стержень. Да и само окрашивание – недешевая процедура. Скрыть седые волосы помогут народные рецепты. Расскажем о натуральный средствах, которые хорошо закрашивают седину.

Черный чай

Если у вас от природы темные волосы, вам поможет черный чай. Он отлично тонирует небольшую седину, но при этом не портит локоны. Заварите очень крепкий, насыщенный чай (3 пакетика на 2 кружки воды). Дайте ему остыть до комнатной температуры. Затем нанесите на волосы и оставьте на полчаса. Вы также можете использовать настой из черного чая в качестве ополаскивателя после мытья головы. Делайте такую маску не реже двух раз в неделю, чтобы скрыть седину.

Кофе

Как и чай, кофе тоже отлично закрашивает седину на темных волосах. Использовать его придется постоянно, потому что его пигмент достаточно быстро вымывается из шевелюры. Возьмите 1-2 столовые ложки кофе и заварите их в чашке кипятка. Вы можете использовать как зерна, так и порошок. Главное, чтобы у такого отвара был выраженный темный оттенок. Нанесите его на волосы и распределите по всей длине.

Обмотайте голову полиэтиленовым пакетом и подождите около часа. Затем смойте остатки кофе холодной водой. Вы сразу заметите, что ваши волосы стали более темными и блестящими.

Картофельная кожура

Картофельный сок обладает осветляющими свойствами. Если нанести его на кожу, он поможет побороть гиперпигментацию. Употребление картофельного сока также полезно при темных кругах под глазами. Все дело в особом ферменте, который содержится в нем. Это катехолаза, но немногие знают, что она осветляет не только кожу, но и волосы.

Поэтому картофельную кожуру можно использовать, если седина появилась на светлых локонах. Она вернет им натуральный золотистый оттенок. Картофельная кожура содержит крахмал, который делает волосы гладкими и блестящими. Просто заварите очистки в двух стаканах горячей воды. Дождитесь, пока настой остынет, и ополосните им волосы. Такое средство можно использовать на регулярной основе.

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Хна

Когда речь заходит о натуральных красителях, мы сразу же вспоминаем хну. Действительно, женщины на протяжении веков используют ее для окрашивания волос. Хна дает локонам более глубокий оттенок, но нисколько не портит их. Чтобы закрасить седину, разведите хну водой и распределите по всей длине волос. Оставьте ее на 1 час, а потом смойте теплой водой.

Амла

Амла – это индийская разновидностью крыжовника. Его часто добавляют в средства для ухода за волосами. Сок этих ягод увлажняет кожу головы, борется с перхотью и выпадением волос. Маски с амлой можно делать и в качестве профилактики появления седины. Самостоятельно сок ягод не окрасит ваши волосы. Но вы можете добавить его в хну, чтобы усилить эффект от окрашивания ею. Смешайте их вместе, нанесите на волосы и оставьте на 2 часа. После окрашивания ваши волосы не только лишатся седины, но и будут мягкими и послушными.

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Шалфей

Шалфей часто используется в составе натуральных тоников для волос. Его сок оздоравливает пряди, делая их немного темнее. Поэтому шалфей можно использовать и для окрашивания волос. Используйте свежие листья, отварите их в кипятке, а потом ополосните ими голову.

Свекольный сок

Свекольный сок содержит в себе огромное количество красящего пигмента. Один нюанс: он подойдет вам, если ваши волосы от природы имеют рыжий или красноватый цвет. Свекла закрасит седину и углубит оттенок вашей шевелюры. Смешайте ее сок с кокосовым маслом, а потом нанесите полученную смесь на волосы. Хватит 1-2 часов, чтобы она окрасила поседевшие пряди. После этого можно смыть ее водой.