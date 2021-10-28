 

Власти Москвы заявили, что массово переводить школьников на удаленное обучение не будут

28.10.2021, 17:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМассового перевода школьников в Москве на дистанционное обучение после осенних каникул не будет, сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

«Нет, не планируется, и, более того, для того, чтобы этот ответ был не просто обещанием, а некоторой нашей уверенностью в том, что мы сделали все возможное, собственно предприняты все необходимые усилия, которые мы отработали ещё в прошлом учебном году», – цитирует чиновника РИА Новости.

Речь шла о минимизации контактов между учащимися и педагогами, а также о вопросах, касающихся санитарно-эпидемиологических требований. Также он заявил, что большая часть учителей в городе уже получили вакцину от коронавируса.

Все это привело к тому, что удалось минимизировать риски, связанные с переходом на дистанционное обучение, подчеркнул Молев.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал прием заявок от подростков для участия во втором этапе испытаний вакцины от коронавируса. Принять участие в нем могут несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет. 



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