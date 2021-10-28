 

Сечин рассказал о рекламе «молекул свободы» американского газа

28.10.2021, 17:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава компании «Роснефть» Игорь Сечин, комментируя ситуацию на европейском энергетическом рынке, напомнил о «молекулах свободы» в американском топливе.

«Широко разрекламированные предыдущей администрацией США «молекулы свободы», которые принесет с собой американский газ, поступают на европейский континент в недостаточных объемах», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, за первые 7 месяцев этого года поставки американского СПГ в Европу выросли на 47% по сравнению с уровнем всего докризисного 2019 года. Однако поставки в страны АТР за тот же период выросли в 2,6 раза.

«Как видим, политические и экономические приоритеты США различаются. Обещая существенно нарастить поставки газа в Европу, в реальности поставки осуществляются в совершенно ином направлении. В результате в нефтяном эквиваленте цена газа в Европе достигла 200 долларов за баррель, что более чем вдвое превышает цену нефти», – подчеркнул Сечин.

Ранее в ЕС заявили о необходимости атомной энергетики для гарантии энергонезависимости.

Напомним, утром во вторник цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.



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