Цхакая: Если человек сам не может на свою компанию заполнить налоговые документы, а ему нужна команда шаманов-бухгалтеров, это катастрофа

“В налоговой сфере надо провести много кардинальных институциональных реформ, чего пока мы не увидели. У налоговой службы есть хорошая защита: они могут сказать, что собирают больше денег, чем раньше. Налоговая служба не видит себя как сервис, а только как орган, который должен карать, собирать, вымогать, – и этот подход оставляет серьезный отпечаток на всем”, – сказал он.

По словам эксперта, можно удивиться, узнав, “сколько и каких документов приходится бизнесу создавать и отправлять в налоговую службу”.

“Посмотрите, сколько времени должен тратить каждый предприниматель, чтобы заплатить налоги. Огромное количество бумаг. Это головная боль. В каждой компании целые комнаты дурацких документов, которые нужны только налоговой. Отличный показатель: если человек сам не может на свою компанию заполнить налоговые документы и подать их, а ему нужна команда шаманов под названием бухгалтеры, которые оформляют документы, это катастрофа. У каждой компании есть бухгалтерия, которая только и делает, что общается с налоговой. И ни один директор толком не знает, о чем идет речь в декларациях”, – объяснил Цхакая.

Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия. Читайте полную версию интервью

Контекст:

1 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что из 3,5 тыс. регуляторных актов были отменены 1636 документов. “Это те акты, которые были связаны с региональной спецификой и действительно обременяли работу предпринимателей”, – объяснял глав правительства.

По прикидкам Шмыгаля, уровень “теневой” экономики в Украине – около 28–30% ВВП.

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