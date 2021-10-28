 

Беленюк: Я много вопросов решаю чисто на авторитете

28.10.2021, 17:02, Новости дня
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По словам спортсмена и политика, он пытается поддержать и развить детские и юношеские спортивные школы в областях по всей Украине и тут одна из проблем – низкие заработные платы тренеров.

“И вы знаете, я много вопросов решаю чисто на авторитете. Просто, условно говоря, звонок или письмо от Жана Беленюка – и все”, – признался 30-летний нардеп.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 годов, чемпион мира 2015-го и 2019 годов. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую. В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку “Слуги народа” (№10 в списке).

Беленюк не женат. Личную жизнь спортсмен не афиширует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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