 

Политолог Ощановский: Генпрокуратура не спешит защищать имущественные интересы Украины и возвращать земли в Житомирской области

28.10.2021, 17:02, Новости дня
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Политолог написал, что в июле фонд составил акт о нарушениях при передаче имущественного комплекса государственного предприятия “Украина” и признал незаконность его приватизации, а также направил письма об этом в прокуратуру. Но в этом ведомстве не предприняли никаких шагов, утверждает Ощановский.

“Грубые нарушения законодательства, искусственное занижение стоимости имущества, подставные лица и “утерянные” документы – так выглядит схема длиной в несколько лет и стоимостью в сотни миллионов гривен, которую проверили чиновники Житомирского регионального отделения ФГИУ и на которую закрывает глаза прокуратура. Ведь последняя еще в августе 2021 года получила соответствующие письма с выводами проверок и должна принять меры по возвращению земельных участков и имущества в государственную собственность, однако правоохранители во главе с [генпрокурором] Ириной Венедиктовой не спешат восстанавливать законность и защищать имущественные интересы Украины. Вместо этого, по словам местных, есть указание “спустить дело на тормозах”. Поэтому возникает логичный вопрос – чьи тогда интересы действительно лоббируют в прокуратуре и кто будет нести за это ответственность?” – написал эксперт.

Он уточнил, что речь об имуществе предприятия и земельных участках, которыми пользовалось госпредприятие “Украина”, – около 5 тысяч га, в том числе и особо ценные земли, и часть улиц поселка Черняхов. Госпредприятие в итоге было ликвидировано, все участки передали коллективному сельскохозяйственному предприятию “Украина-Черняхов-1”, хотя, как убеждены в ФГИ, это было незаконно.

“В то же время бывшие работники ГП прав на землю не получили – местные жители стали заложниками бюрократических процессов, коррупции и злоупотреблений чиновников”, – заявил Ощановский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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