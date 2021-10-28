 

Минздрав утвердил список противопоказаний для вакцинации от COVID-19

28.10.2021, 17:02, Новости дня
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В документе Минздрава указаны два типа противопоказаний: абсолютное (если существует вероятность возникновения серьезной побочной реакции) и оговорка (когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками).

“Диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает абсолютное постоянное противопоказание к вакцинам на векторной основе. Миокардит и/или перикардит – для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью. В общей сложности определено 16 причин для либо отказа от вакцинации, или для ее проведения с осторожностью”, – объяснил Радуцкий.

Данные о пациентах, которым противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения, их можно будет сгенерировать в приложении “Дія”.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/437464684569462

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По словам глава Минздрава Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла более 3 тыс. жизней украинцев. 

В Украине с начала прививочной кампании вакцинировано 9,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,2 млн.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил 21 октября 2021 года, что с 8 ноября украинцам с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 будут выдавать справку. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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