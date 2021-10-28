Саакашвили о высылке Гордона: Грузия, некогда маяк демократии, становится хуже, чем Россия

“Дмитрий Гордон – самый известный и титулованный журналист на всем постсоветском пространстве, в русскоязычной и украиноязычной среде. Он большой сторонник и друг Грузии. Его жена Алеся [Бацман] тоже очень известный журналист и наша сторонница. Личные враги Гордона – [президент РФ Владимир] Путин и [называющий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко, – написал Саакашвили. – И сегодня сотни миллионов их поклонников с грустью увидели, что Грузия, некогда маяк демократии, становится хуже, чем Россия. Разразился большой международный скандал, и это черное пятно для Грузии”.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/418849209610682

Саакашвили, который находится в тюрьме и голодает уже 28-й день, поблагодарил Гордона и главреда издания “ГОРДОН” Бацман за попытку въехать в Грузию и извинился “от имени всех нормальных грузин” за то, как с ними обошлись.

Гордон прибыл в Тбилиси 27 октября днем, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.

Журналист отметил, что хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем предупреждал МИД Украины.

Гордон неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили. 1 октября журналист записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.

Организация “Репортеры без границ” призвала правительство Грузии объяснить, почему Гордона не пустили в страну.

Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.

Накануне, 26 октября, в Грузию не пустили украинского адвоката Саакашвили Евгения Грушовца.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

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