Доцент Соколов осудил поступок петербуржца, повесившего свой портрет в Эрмитаже

Заслуженный педагог и исторический реконструктор Олег Соколов осудил поступок петербуржца Кирилла Смородина, который повесил в Эрмитаже свой портрет, где он изображён офицером Отечественной войны 1812 года. Соколов заявил об оскорблении чувств участника реконструкции этих событий и выразил готовность выступить в суде в качестве потерпевшего.

Соколов, отбывающий сейчас уголовное наказание за неосторожное обращение с оружием, потребовал от Генпрокуратуры провести тщательное расследование инцидента и довести дело до суда. По мнению историка, действия Кирилла Смородина направлены на подрыв основ государственности и граничат с реабилитацией нацизма. Соответствующее заявление историк он через своего адвоката Эльмана Пашаева.

«Этот мерзавец оскорбил память ветеранов Отечественной войны 1812 года. Он оскорбил и мои чувства, как организатора и главного действующего лица тысячи исторических реконструкций. Я готов вызвать его на дуэль, поскольку Эрмитаж – это кладезь портретов победителей самой кровопролитной войны в истории нашей империи. В сокровищнице культуры не место физиям таких проходимцев. Вот мой портрет, например, был бы достоин Эрмитажа, но не этот», — передал слова реконструктора Пашаев.

В свою очередь Кирилл Смородин заявил о полной невиновности и назвал произошедшее шуткой. Он отметил, что если все же дело поступило на рассмотрение в суд, то свидетелем со стороны защиты будет Евгений Понасенков, который уже дал свое согласие на участие в процессе.

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