 

На Земляном Валу отреставрировали фасад дома Пантелеева XIX века

28.10.2021, 16:50, Разное
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В Москве все знаковые постройки со временем реставрируются. За такими работами следит Мосгорнаследие. За последние 10 лет в Москве восстановили свыше 1,6 тысячи памятников архитектуры.

Недавно на Земляном Валу завершились работы по реставрации фасада усадебного здания XIX века (дом 56, строение 3). Это здание известно как дом Пантелеева (фамилия владельца) или дом Дуванова (фамилия архитектора строения). Его архитектура сочетает в себе элементы классицизма и барокко.

Выступающая часть фасада украшена пилястрами и растительным орнаментом. На здании также можно увидеть множество маскаронов с лицами женщин и сатиров, скульптуры маленьких купидонов. Одно из окон обрамляют две женские статуи, стилизованные под античные.

Специалисты отреставрировали цоколь, окна, двери и кровлю. В мастерской приводили в порядок лепнину, поскольку штукатурный слой был испорчен. Реставраторам понадобились архивные материалы. По ним были воссозданы две женские статуи, межэтажный карниз, фронтон с фигуркой купидона.

Зданию вернули исторический облик второй половины XIX века. Стены вновь стали персикового цвета.

Кстати, в помещениях на первом этаже тоже проведены некоторые работы. Например, их украсили широкими потолочными карнизами с растительным орнаментом. Памятник архитектуры полностью отреставрируют в 2022 году. Сейчас специалисты приводят в порядок печи, парадную лестницу, лепнину, дубовый паркет в парадных помещениях второго этажа.

Это первая реставрация за всю историю здания. После революции здесь располагалось управление московского губернского инженера, а позже – различные учреждения. А еще в этом здании была гостиница. Усадебные хозяйственные постройки XIX — начала XX века не сохранились.

Ранее “Дни.ру” писали о реставрации павильона “Радиоэлектроника и связь” на ВДНХ. Там работы выполнены пока наполовину. Сейчас специалисты восстанавливают исторический облик здания, воссоздают утраченные элементы, реставрируют сохранившиеся. Также появятся новые технические помещения в подвальном этаже. Работы планируется завершить в следующем году.



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